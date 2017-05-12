Освобожденные в Нигерии школьницы встретятся с родителями на будущей неделе

РАБАТ, 12 мая. /Корр. ТАСС Первин Мамед-заде/. Освобожденные 6 мая 82 нигерийские школьницы, которые были похищены в апреле 2014 года экстремистской группировкой "Боко харам", встретятся со своими родителями на будущей неделе. Об этом Agence France-Presse сообщила в четверг нигерийский министр по делам женщин Аиша Альхасан.

По ее словам, "все родители, которые узнали своих детей, будут доставлены на следующей неделе в Абуджу, чтобы встретиться с ними".

"Боко харам" в апреле 2014 года похитила 276 девочек из лицея в городке Чибоке (в штате Борно на северо-востоке Нигерии). Позднее 57 из них удалось сбежать. Ранее не раз появлялась информация о том, что радикалы могли насильно выдавать девочек замуж или продавать в рабство.

Как сообщила администрация президента Нигерии, школьницы были освобождены в обмен на нескольких ранее арестованных исламистов этой группировки. Уже несколько дней бывшие пленницы боевиков находятся под защитой спецслужб Нигерии и живут в одном из районов Абуджи.

По словам Альхасан, освобожденные девочки пройдут курс психологической терапии и им будет предоставлена возможность продолжить обучение.