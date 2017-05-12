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Трамп признался, что отлично поладил с председателем КНР

Международная панорама
12 мая, 0:43 UTC+3 ЛОНДОН Илья Дмитрячев, Максим Рыжков

Си Цзиньпин, по словам американского президента, оказался "классным парнем"

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ЛОНДОН, 12 мая. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев, Максим Рыжков/. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что ему удалось установить отличные отношения с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом он сообщил в интервью журналу The Economist.

"Мы отлично поладили", - сказал Трамп, пояснив, что проникся симпатией к Си Цзиньпину во время двухдневного визита китайского лидера в Соединенных Штаты, состоявшегося в начале апреля. В качестве места для встречи было выбрано принадлежащее президенту США поместье "Мар-а-Лаго" на курорте Палм-Бич в штате Флорида.

"Планировалось, что мы встретимся на 10 минут… и эти 10 минут превратились в три часа, только мы вдвоем, - сказал Трамп. - На следующий день также предполагалось, что это будут 10 минут. И эти 10 минут обернулись тремя часами, ужин также растянулся на три часа".

"Нет, ну на самом деле, он классный парень", - признался американский президент.

При этом Трамп воздал должное особенностям китайской ментальности, особого взгляда жителей Поднебесной на окружающий мир и историю цивилизации и культуры. "Наши отношения с Китаем имеют долгую историю. Конечно же, по китайским стандартам, она очень коротка", - заметил американский президент.

"Они считают 1776 год (когда были образованы США - прим. ТАСС) чуть ли не вчерашним днем", - рассказал американский президент о своих впечатлениях от общения с китайским коллегой. По его словам, китайцы "говорят о совсем других войнах", и у самого Трампа такое восприятие истории вызвало неподдельный интерес".

Си Цзиньпин находился с официальным визитом в США 6-7 апреля. Его переговоры с Трампом проходили в закрытом режиме. Основными темами дискуссий были торговая политика двух стран, ситуация вокруг ядерной программы КНДР и ряд других региональных вопросов, представляющих взаимный интерес.

Глава МИД Китая Ван И по завершении визита сообщил, что Си Цзиньпин и Трамп достигли взаимопонимания по ракетно-ядерной проблеме КНДР и намерены активизировать взаимодействие по этому направлению.

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