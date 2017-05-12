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Асад назвал Лукашенко честным и храбрым политиком

Международная панорама
12 мая, 0:44 UTC+3 МИНСК МИНСК 12, мая. /ТАСС

Президент САР заявил, что Белоруссия вместе с Россией является основным игроком на международной арене в отношении той войны, которая ведется против Сирии

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Башар Асад и Александр Лукашенко

Башар Асад и Александр Лукашенко

© AP Photo/Nikolai Petrov, BelTA

МИНСК, 12 мая. /ТАСС/. Президент Сирии Башар Асад позитивно оценил позицию Белоруссии и ее президента Александра Лукашенко касательно конфликта в Сирии. Об этом он рассказал в интервью белорусскому телеканалу ОНТ, которое транслировалось в четверг.

"Вы являетесь страной, которая выполняет обязательства. Белоруссия заявляет то же самое, что заявляла и в начале кризиса. Принципы, на которых строится ваша политика в отношении Сирии, те же, что и в отношении белорусского народа, те же принципы и в позиции по Украине", - отметил президент, говоря о возможности республики подключиться к мирному процессу по Сирии.

Он подчеркнул, что такая позиция "позволяет сыграть определенную роль в любом кризисе". "И в этом мы нуждаемся в Сирии", - сказал Асад.

При этом самого белорусского лидера он назвал честным политиком. "Президент Лукашенко в этом аспекте всегда был патриотом, честным и храбрым политиком", - заявил Асад.

Сирийский президент указал на наличие двойных стандартов в политике Запада. "И на этом фоне выделяется такая страна как Белоруссия. Ответственность - основной принцип, которым руководствуется президент Лукашенко, - сказал Асад. - Добавим к этому, что мы имеем крепкие отношения с Белоруссией еще со времен СССР".

По его словам, эти отношения до сих пор продолжаются, несмотря на все виды давления, которое оказывал Запад на страны еще до сирийского кризиса. Он подчеркнул: "Принимая это во внимание, я могу сказать, что Белоруссия вместе с Россией является основным игроком на международной арене в отношении той войны, которая ведется против Сирии".

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Персоны
Асад, Башар Хафез Лукашенко, Александр Григорьевич
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Кризис в Сирии
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