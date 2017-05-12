Премьер Канады объявил о назначении нового директора главной спецслужбы страны

ОТТАВА, 12 мая. /Корр. ТАСС Даниил Студнев/. Новым директором Канадской службы безопасности и разведки (КСБР) назначен Дэвид Виньо. Об этом говорится в заявлении премьер-министра Канады Джастина Трюдо, которое в четверг распространила его пресс-служба.

"Дэвид Виньо, заместитель секретаря Комитета по безопасности и разведки Бюро тайного совета (Канады) назначен директором КСБР. Он вступит в должность 19 июня 2017 года", - сообщил глава правительства. Трюдо добавил, что с 27 мая до 18 июня временно исполняющим обязанности директора ведомства будет заместитель главы КСБР Джеффри Яворски. Никаких подробностей о биографии Виньо не приводится.

В середине марта текущего года действующий директор КСБР Мишель Куломб заявил, что покинет свой пост в мае. Он сообщил, что это связано "с переходом на следующий жизненный этап, чтобы больше проводить времени со своей семьей".

Про Куломба известно, что он кадровый разведчик, который проработал в КСБР с 1986 года. В 2013 году он возглавил Канадскую службу безопасности и разведки, став ее восьмым руководителем. Главное разведывательное ведомство Канады было создано в 1984 году.