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Трамп выложил в Twitter фото со встреч с Лавровым и Климкиным, призвав к миру

Международная панорама
12 мая, 1:15 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Анатолий Бочинин

Глава МИД РФ пообщался с президентом США после встречи с госсекретарем Рексом Тиллерсоном, министра иностранных дел Украины сначала принял вице-президент Майкл Пенс

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ВАШИНГТОН, 12 мая. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Президент США Дональд Трамп в четверг в своем Twitter опубликовал фотографии с состоявшихся в среду встреч с главой МИД России Сергеем Лавровым и министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным, призвав при этом к миру.

"Вчера у меня прошли встречи с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым и министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным. Давайте строить мир", - написал американский лидер.

Лавров пообщался с Трампом после встречи с госсекретарем Рексом Тиллерсоном, Климкина же сначала принял вице-президент Майкл Пенс.

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Встреча Лаврова с Тиллерсоном и Трампом
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Трамп, Дональд Лавров, Сергей Викторович Климкин, Павел Анатольевич
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