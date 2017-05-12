Трамп выложил в Twitter фото со встреч с Лавровым и Климкиным, призвав к миру

Хедман: шансы сборной Швеции на победу в ЧМ увеличатся с приездом ЛундквистаСпорт 12 мая, 1:28
Опрос: большинство американцев считает неверным решение Трампа уволить директора ФБРМеждународная панорама 12 мая, 1:18
Тренер: сборная Швеции на ЧМ нуждается в хоккеисте "Вашингтона" БэкстремеСпорт 12 мая, 1:12
Замглавы минюста США вызывают в Конгресс для разъяснения причины увольнения КомиМеждународная панорама 12 мая, 1:11
Главы МИД стран - членов Арктического совета приняли "Декларацию Фэрбанкса"Международная панорама 12 мая, 1:00
Игрок: отсутствие Овечкина на ЧМ станет плюсом для хоккеистов ЛатвииСпорт 12 мая, 0:59
Суд в США одобрил выплату Volkswagen $1,2 млрд владельцам 88,5 тыс. машинЭкономика и бизнес 12 мая, 0:53
ЦСКА и "Арсенал" откроют 28-й тур чемпионата России по футболуСпорт 12 мая, 0:50
На "Евровидении-2017" определены все финалистыКультура 12 мая, 0:48
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВАШИНГТОН, 12 мая. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Президент США Дональд Трамп в четверг в своем Twitter опубликовал фотографии с состоявшихся в среду встреч с главой МИД России Сергеем Лавровым и министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным, призвав при этом к миру.
"Вчера у меня прошли встречи с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым и министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным. Давайте строить мир", - написал американский лидер.
Лавров пообщался с Трампом после встречи с госсекретарем Рексом Тиллерсоном, Климкина же сначала принял вице-президент Майкл Пенс.
Yesterday, on the same day- I had meetings with Russian Foreign Minister Sergei Lavrov and the FM of Ukraine, Pavlo Klimkin.#LetsMakePeace! pic.twitter.com/SPiIrJqI6G— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 мая 2017 г.