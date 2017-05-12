Трамп выложил в Twitter фото со встреч с Лавровым и Климкиным, призвав к миру

ВАШИНГТОН, 12 мая. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Президент США Дональд Трамп в четверг в своем Twitter опубликовал фотографии с состоявшихся в среду встреч с главой МИД России Сергеем Лавровым и министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным, призвав при этом к миру.

"Вчера у меня прошли встречи с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым и министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным. Давайте строить мир", - написал американский лидер.

Лавров пообщался с Трампом после встречи с госсекретарем Рексом Тиллерсоном, Климкина же сначала принял вице-президент Майкл Пенс.

Yesterday, on the same day- I had meetings with Russian Foreign Minister Sergei Lavrov and the FM of Ukraine, Pavlo Klimkin.#LetsMakePeace! pic.twitter.com/SPiIrJqI6G — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 мая 2017 г.