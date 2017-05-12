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Опрос: большинство американцев считает неверным решение Трампа уволить директора ФБР

Международная панорама
12 мая, 1:18 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Борис Макаров

Не менее 54% опрошенных заявили, что решение главы государства отстранить Коми было неверным, и лишь 34% говорят об обратном

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© AP Photo/Reed Saxon

ВАШИНГТОН, 12 мая. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Подавляющее большинство американцев не считает целесообразным решение президента США Дональда Трампа уволить Джеймса Коми с поста директора Федерального бюро расследований (ФБР). Об этом свидетельствуют распространенные в четверг результаты опроса, проведенного совместно телекомпанией NBC и компанией Survey Monkey.

Не менее 54% опрошенных заявили, что решение главы государства отстранить Коми было неверным, и лишь 34% говорят об обратном. При этом 55% респондентов посчитали, что такой шаг Трампа подрывает их доверие в то, что расследование вокруг предполагаемых связей его команды с Россией будет проведено должным образом. Противоположной точки зрения придерживаются 36% принявших участие в опросе.

Говоря о вероятных причинах увольнения главы ФБР, 46% респондентов утверждали, что решение связано с ведением расследования вокруг России, а объяснение Белого дома не соответствует действительности. 24% опрошенных посчитали, что причиной отставки стало ведение неподобающим образом расследования вокруг служебной переписки экс-кандидата в президенты США Хиллари Клинтон. Еще 22% опрошенных придерживаются мнения, что на то есть иные причины.

Объем выборки в рамках опроса составил 3746 человек. Опрос проводился с 10 по 11 мая.

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Темы
Увольнение Джеймса Коми с поста главы ФБР
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Коми, Джеймс Трамп, Дональд
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