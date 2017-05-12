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Вице-премьер Чехии призвал лидеров партий обсудить выход из правительственного кризиса

Международная панорама
12 мая, 1:40 UTC+3 ПРАГА ПРАГА 12, мая. /ТАСС

В четверг вечером на площади перед Пражским градом сотни граждан собрались на митинг, требуя от президента удовлетворить прошение Богуслава Соботки об отставке первого вице-премьера Андрея Бабиша

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ПРАГА, 12 мая. /ТАСС/. Первый вице-премьер и министр финансов Чехии Андрей Бабиш, возглавляющий политическое движение АНО ("Акция недовольных граждан"), обратился к премьер-министру республики, лидеру Чешской социал-демократической партии (ЧСДП) Богуславу Соботке с призывом как можно скорее созвать совещание глав партий, составляющих действующую правительственную коалицию.

"Необходимо найти решение по выходу (страны - прим. ТАСС) из правительственного кризиса", - заявил он журналистам в четверг вечером.

Миллиардер Андрей Бабиш, на которого премьер возложил ответственность за обострившуюся политическую ситуацию в связи с выдвинутыми против него обвинениями в уклонении от уплаты налогов, сообщил, что на этом совещании АНО предложит вариант решения правительственного кризиса.

По словам Бабиша, у политического движения, в частности, имеется кандидат на пост министра финансов, если ему самому придется уйти в отставку, на которой настаивает Соботка - лидер ЧСДП, крупнейшей партии правительственной коалиции.

В четверг вечером на площади перед Пражским градом сотни граждан собрались на митинг, требуя от президента Милоша Земана удовлетворить прошение Соботки об отставке Бабиша.

Между тем, президент Чехии отправился в Китай для участия в саммите "Один пояс, один путь". Как ожидается, он вернется в республику 18 мая. В этой связи пресс-секретарь главы государства Иржи Овчачек написал на своей странице в Twitter: "Господа из (правительственной - прим. ТАСС) коалиции могут это время использовать для заключения соглашения об окончании правительственного кризиса, вызванного премьером".

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Соботка, Богуслав
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