Вице-премьер Чехии призвал лидеров партий обсудить выход из правительственного кризиса

Хедман: шансы сборной Швеции на победу в ЧМ увеличатся с приездом ЛундквистаСпорт 12 мая, 1:28
Опрос: большинство американцев считает неверным решение Трампа уволить директора ФБРМеждународная панорама 12 мая, 1:18
Тренер: сборная Швеции на ЧМ нуждается в хоккеисте "Вашингтона" БэкстремеСпорт 12 мая, 1:12
Замглавы минюста США вызывают в Конгресс для разъяснения причины увольнения КомиМеждународная панорама 12 мая, 1:11
Главы МИД стран - членов Арктического совета приняли "Декларацию Фэрбанкса"Международная панорама 12 мая, 1:00
Игрок: отсутствие Овечкина на ЧМ станет плюсом для хоккеистов ЛатвииСпорт 12 мая, 0:59
Суд в США одобрил выплату Volkswagen $1,2 млрд владельцам 88,5 тыс. машинЭкономика и бизнес 12 мая, 0:53
ЦСКА и "Арсенал" откроют 28-й тур чемпионата России по футболуСпорт 12 мая, 0:50
На "Евровидении-2017" определены все финалистыКультура 12 мая, 0:48
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ПРАГА, 12 мая. /ТАСС/. Первый вице-премьер и министр финансов Чехии Андрей Бабиш, возглавляющий политическое движение АНО ("Акция недовольных граждан"), обратился к премьер-министру республики, лидеру Чешской социал-демократической партии (ЧСДП) Богуславу Соботке с призывом как можно скорее созвать совещание глав партий, составляющих действующую правительственную коалицию.
"Необходимо найти решение по выходу (страны - прим. ТАСС) из правительственного кризиса", - заявил он журналистам в четверг вечером.
Миллиардер Андрей Бабиш, на которого премьер возложил ответственность за обострившуюся политическую ситуацию в связи с выдвинутыми против него обвинениями в уклонении от уплаты налогов, сообщил, что на этом совещании АНО предложит вариант решения правительственного кризиса.
По словам Бабиша, у политического движения, в частности, имеется кандидат на пост министра финансов, если ему самому придется уйти в отставку, на которой настаивает Соботка - лидер ЧСДП, крупнейшей партии правительственной коалиции.
В четверг вечером на площади перед Пражским градом сотни граждан собрались на митинг, требуя от президента Милоша Земана удовлетворить прошение Соботки об отставке Бабиша.
Между тем, президент Чехии отправился в Китай для участия в саммите "Один пояс, один путь". Как ожидается, он вернется в республику 18 мая. В этой связи пресс-секретарь главы государства Иржи Овчачек написал на своей странице в Twitter: "Господа из (правительственной - прим. ТАСС) коалиции могут это время использовать для заключения соглашения об окончании правительственного кризиса, вызванного премьером".