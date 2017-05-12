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Трамп полагает, что его встреча с Лавровым поможет сохранить множество жизней

Международная панорама
12 мая, 2:02 дата обновления: 12 мая, 2:23 UTC+3

Президент США отметил, что его беседа с главой МИД РФ касательно Сирии и Украины "была отличной"

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Президент США Дональд Трамп и глава МИД РФ Сергей Лавров

Президент США Дональд Трамп и глава МИД РФ Сергей Лавров

© Russian Foreign Ministry Photo via AP

НЬЮ-ЙОРК, 12 мая. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Президент США Дональд Трамп полагает, что его встреча с главой МИД России Сергеем Лавровым позволит избежать гибели многих людей. Об этом американский лидер заявил в интервью телеканалу NBC.

Трамп отметил, что ему следует поддерживать диалог с президентом России Владимиром Путиным. "Когда я говорил с Путиным, он спросил, встречусь ли я с Лавровым", - отметил американский лидер. "Я сказал, что встречусь с ним", - добавил он.

"Думаю, наша беседа (с Лавровым - прим. ТАСС) была отличной. Она касалось Сирии и Украины. Возможно, благодаря этому обсуждению убиты будут значительно меньше людей, и оно в конечном счете позволит установить мир", - указал Трамп. Американский лидер подчеркнул, что считает такие дискуссии "чем-то хорошим, а не чем-то плохим".

Лавров прибыл в США во вторник вечером. В среду он встретился в Вашингтоне с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном и Трампом. После этого министр направился в Фэрбанкс (штат Аляска) для участия в министерском заседании Арктического совета.

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Встреча Лаврова с Тиллерсоном и Трампом
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