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Замглавы минюста США, рекомендовавший уволить Коми, не собирается уходить в отставку

Международная панорама
12 мая, 2:30 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Алексей Качалин

Об этом Род Розенстайн заявил после завершения закрытой встречи с членами комитета по разведке Сената Конгресса

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Первый заместитель министра юстиции и генерального прокурора США Род Розенстайн

Первый заместитель министра юстиции и генерального прокурора США Род Розенстайн

© AP Photo/J. Scott Applewhite, File

НЬЮ-ЙОРК, 12 мая. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Первый заместитель министра юстиции и генерального прокурора США Род Розенстайн не собирается подавать в отставку в связи с возмущением, которое вызвало у законодателей увольнение Джеймса Коми с поста директора ФБР. Об этом Розенстайн заявил в четверг, отвечая на вопросы журналистов после завершения закрытой встречи с членами комитета по разведке Сената Конгресса.

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© AP Photo/Reed Saxon

Замглавы минюста США вызывают в Конгресс для разъяснения причины увольнения Коми

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Экс-глава ФБР написал прощальное письмо подчиненным

Ему был задан вопрос о возможности его отставки. "Нет. Я в отставку не ухожу", - сказал замглавы минюста.

Ряд американских законодателей, преимущественно из Демократической партии, сравнили увольнение директора ФБР с судьбой американского юриста Арчибальда Кокса. Он в 1973 году был назначен специальным прокурором по расследованию Уотергейтского скандала и отстранен от расследования этого дела по указанию президента Ричарда Никсона, который, однако, был сам вынужден подать в отставку еще до начала слушаний в Сенате. Главе государства грозил импичмент в связи с Уотергейтским скандалом (скандал с прослушиванием в штаб-квартире Демократической партии в отеле Watergate в Вашингтоне в период президентской кампании 1972 года).

Демократы и ведущие американские СМИ подозревают президента Дональда Трампа в стремлении в лице Коми избавиться от человека, ведущего силами ФБР расследование приписываемых Москве попыток вмешательства в предвыборную кампанию в США в прошлом году. Формально основанием для увольнения послужили рекомендации Розенстайна, который поставил директору ФБР в вину ошибки, совершенные в заключительной части расследования дела об использовании Хиллари Клинтон личного ящика электронной почты для ведения служебной переписки в бытность ее госсекретарем США.

Розенстайна теперь вызывают в Конгресс, чтобы попытаться узнать у него о подоплеке увольнения Коми.

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Увольнение Джеймса Коми с поста главы ФБР
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