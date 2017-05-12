Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.05:
$ 57.12
€ 62.16
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Трамп рассказал, почему тянул с увольнением своего помощника Флинна

Международная панорама
12 мая, 3:14 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Алексей Качалин

По словам президента США, он лично "не видел и не ощущал никакой спешки" по поводу необходимости увольнять своего помощника

Поделиться
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ЙОРК, 12 мая. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Президент США Дональд Трамп считает, что увольнять заслуженного американского генерал-лейтенанта Майкла Флинна с должности помощника главы государства по национальной безопасности немедленно и на основании непроверенной информации было несправедливо. Именно поэтому его отставка произошла через 18 дней после первых публикаций в печати, заявил Трамп в четверг в эфире телеканала NBC.

По словам Трампа, он лично "не видел и не ощущал никакой спешки" по поводу необходимости увольнять своего помощника. "Он долгие годы служил, это генерал и, с моей точки зрения, очень хороший человек. Я считаю, что было бы нечестно взять и немедленно уволить такого человека только из-за того, что кто-то что-то сказал", - отметил президент.

Он уточнил, что дважды проводил заседание ближайших советников в Белом доме и только после этого принял решение уволить Флинна. "Но это было совершенно по иной причине. Он сказал вице-президенту вещи, оказавшиеся совсем не такими, как он говорил", - подчеркнул Трамп.

Президент США в очередной раз перевел вопрос получения Флинном денег от компаний из Турции и России в сферу ответственности своего предшественника Барака Обамы. "Это входило в полномочия администрации Обамы. Она должна была проверять генерала на предмет благонадежности. Ему был предоставлен допуск к информации высшей степени секретности. Жаль, что СМИ об этом не пишут", - посетовал Трамп.

Флинн являлся директором разведывательного управления министерства обороны (РУМО, военная разведка) в период с июля 2012 года по август 2014 года. В марте этого года газета The Wall Street Journal (WSJ) сообщила, что он еще до назначения помощником Трампа сотрудничал с рядом российских компаний, получив от них в общей сложности более $50 тыс.

В публикации утверждалось, что в декабре 2015 года телекомпания RT заплатила Флинну порядка $34 тыс. за участие в организованной ею конференции. На этом мероприятии, по сведениям издания, Флинн выступал с речью, касавшейся внешней политики США и вопросов разведки.

Флинн занял должность помощника Трампа по вопросам национальной безопасности в январе этого года, однако всего месяц спустя был вынужден подать в отставку, поскольку якобы недостаточно полно проинформировал вице-президента США Майкла Пенса о своих контактах с российским послом в Вашингтоне Сергеем Кисляком. После ухода Флинна с поста американские СМИ сообщили о том, что он ранее зарегистрировался в министерстве юстиции США в качестве "иностранного агента" и представлял интересы Турции.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Отставка помощника Трампа Майкла Флинна
Персоны
Флинн, Майкл Трамп, Дональд
Страны
США
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Живая Победа": история войны в лицах
Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран
Фото
Сеул, 7 мая
4
В Сеуле прошли акция "Бессмертный полк" и праздничный концерт ко Дню Победы
Акция в память о погибших 2 мая 2014 года в Одессе, 2 мая
9
В Одессе прошла акция памяти по погибшим 2 мая 2014 года
Скупщина (парламент) Черногории во время голосования по вопросу о вступлении в НАТО
5
Не спросив мнения народа: власти Черногории приняли закон о вступлении в НАТО
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Трамп предположил, что Россия "смеется в кулак", наблюдая за расколом в США
2
Глава телерадиокомпании Украины настаивает на отказе от трансляции матчей ЧМ-2018
3
Три шайбы в минуту: сборная России по хоккею победила датчан на ЧМ
4
Захарова назвала позором заявления СМИ США о проносе шпионского оборудования в Белый дом
5
Определились 10 победителей первого полуфинала "Евровидения-2017"
6
Захарова: фотосъемка встречи Лаврова и Трампа прошла с соблюдением всех формальностей
7
Залпы по "Армате": за что западные СМИ "любят" новейший российский танк
Темы дня
Загрузка...
Реклама