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Ассанж заявил, что подаст иск против экс-конгрессмена Роджерса, если тот возглавит ФБР

Международная панорама
12 мая, 3:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, мая. /ТАСС

В январе в эфире телеканала CNN политик обвинил основателя организации Wikileaks в педофилии

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Основатель организации Wikileaks Джулиан Ассанж

Основатель организации Wikileaks Джулиан Ассанж

© AP Photo/Frank Augstein, File

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Основатель организации Wikileaks Джулиан Ассанж обещал подать в суд на бывшего конгрессмена Майка Роджерса, который в эфире телеканала CNN в январе обвинил его в педофилии, если тот будет назначен на пост директора Федерального бюро расследований (ФБР) США.

"Глава ФБР должен говорить правду, а не ложь. (Президент США Дональд) Трамп может выбирать кого угодно, но, если это будет Роджерс, я подам иск против него в первый же день", - написал Ассанж в четверг в своем микроблоге в Twitter.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источник в Белом доме сообщило, что администрация рассматривает Роджерса как кандидата на пост директора ФБР.

С 2001 по 2015 год Роджерс был членом Палаты представителей Конгресса США от штата Мичиган. Он также в течение четырех лет занимал пост председателя комитета Палаты представителей по разведке. До прихода в политику он служил в рядах Армии США (сухопутные силы), а затем работал специальным агентом ФБР в Чикаго, где специализировался на борьбе с организованной преступностью и коррупцией.

Создатель WikiLeaks попросил 19 июня 2012 года убежище в эквадорской дипмиссии в Лондоне, чтобы избежать экстрадиции в Швецию, где его подозревают в преступлениях сексуального характера. Он отвергает все обвинения и называет их политически мотивированными. Ассанж опасается, что Швеция депортирует его в США, где австралийцу грозит до 35 лет тюремного заключения либо смертная казнь за публикацию секретных документов Госдепартамента.

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