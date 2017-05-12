СМИ: истребитель ВКС РФ пролетел близко от патрульного самолета США над Черным морем

НЬЮ-ЙОРК, 12 мая. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Истребитель ВКС РФ Су-27 пролетел на расстоянии менее 7 м от патрульного противолодочного самолета P-8A Poseidon ВМС США. С таким утверждением выступила в четверг телекомпания NBC, ссылающаяся на американские ВМС.

По ее информации, инцидент произошел 9 мая в международном воздушном пространстве над Черным морем. P-8A Poseidon совершал обычный патрульный полет. Представитель ВМС США Памела Кунзи сообщила телекомпании, что, по оценке командира экипажа американского самолета, действия обоих воздушных судов были профессиональными и безопасными.

При анализе подобных инцидентов, которые происходят регулярно в воздушном пространстве, учитываются такие факторы, как скорость, высота, степень видимости, интервал и другие.

Как сообщали ранее американские СМИ, в апреле российские стратегические бомбардировщики Ту-95 в течение одной недели четыре раза приближались к побережью Аляски. Так, 18 апреля из-за них был поднят самолет радиолокационной разведки E-3 AWACS (АВАКС). Его экипажу было дано задание убедиться, что вместе с Ту-95 не летит скрытно другое воздушное судно меньших габаритов.

Практически аналогичная ситуация произошла 17 апреля, когда для обнаружения и опознавания российских ракетоносцев в воздух были подняты два истребителя-бомбардировщика пятого поколения F-22 и самолет радиолокационной разведки E-3 AWACS ВВС США.

Как уточнили в Минобороны РФ, американские F-22 почти полчаса сопровождали российские Ту-95МС над нейтральными водами в районе Аляски. В российском военном ведомстве напомнили, что летчики Дальней авиации по утвержденному плану регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Атлантики, Черного моря и Тихого океана.