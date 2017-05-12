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Мадуро: венесуэльская оппозиция использует снайперов против мирного населения

Международная панорама
12 мая, 3:44 UTC+3 МЕХИКО /Корр. ТАСС, Иван Валюк

Так президент Боливарианской Республики прокомментировал гибель нескольких человек на недавних уличных акциях

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МЕХИКО, 12 мая. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Венесуэльская оппозиция, регулярно организующая антиправительственные манифестации, использует снайперов против мирного населения. С таким утверждением выступил в четверг президент Боливарианской Республики Николас Мадуро. Он прокомментировал гибель нескольких человек на недавних уличных акциях, устроенных как противниками, так и сторонниками исполнительной власти.

"Вчера (10 мая) в Мериде скончался молодой рабочий (Андерсон Дуарте), - цитирует главу государства сайт венесуэльского телеканала Globovision. - Его застрелил снайпер, которых БДЕ (оппозиционная коалиция "Блок демократического единства") разместила в нескольких районах страны для того, чтобы убивать население". Мадуро выразил соболезнования родственникам погибших и заверил, что случившееся будет расследовано.

С начала апреля в Венесуэле идут масштабные уличные акции протеста против исполнительной власти. Неправительственная организация (НПО) "Центр мониторинга за социальной конфликтностью" (OVCS) к 9 мая насчитала свыше 945 таких выступлений, в ходе которых, по ее данным, погибли 44 человека, число пострадавших приближается к тысяче. Правительство также мобилизует своих сторонников для участия в демонстрациях.

Причиной кризиса стали решения Верховного суда, который в конце марта наделил президента Николаса Мадуро полномочиями действовать фактически в обход парламента, а также объявил о том, что берет на себя функции Национальной ассамблеи (парламента). Позднее высший судебный орган последовал призыву Совета безопасности страны и пересмотрел решение, касающееся исполнения им парламентских функций.

Ситуация вновь резко обострилась после того, как Мадуро принял решение созвать Конституционную ассамблею, которая может реформировать систему государственного управления и вносить изменения в основной закон страны. Точные сроки созыва этого органа и детали соответствующей процедуры голосования пока неизвестны, политические противники главы государства отказались участвовать в его работе.

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Политический кризис в Венесуэле
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Венесуэла
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