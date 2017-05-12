Госдепартамент США одобрил продажу зенитных ракет в ОАЭ на сумму в $2 млрд

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МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Госдепартамент США одобрил сделку по продаже в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) зенитных ракет Patriot PAC-3 и GEM-T на сумму $2 млрд. Об этом сообщило в четверг Агентство по оборонному сотрудничеству и безопасности министерства обороны США.
"Госдепартамент одобрил возможную военную сделку по продаже ракет Patriot PAC-3 и GEM-T правительству ОАЭ. Оцениваемая стоимость $2 млрд", - говорится в сообщении.
Агентство также отмечает, что правительство ближневосточной страны запросило покупку 60 ракет Patriot PAC-3 и 100 ракет GEM-T, а также расходных материалов и запчастей к ним. Зенитные комплексы Patriot, для которых и предназначены оба вида ракет, стоят на вооружении ОАЭ с 2009 года.