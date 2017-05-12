КНДР не собирается использовать задержанных граждан США в качестве разменной монеты

ПХЕНЬЯН, 12 мая. /Корр. ТАСС Юрий Сидоров/. Пхеньян "не будет использовать задержанных в стране за противоправные действия граждан США в качестве разменной монеты на переговорах с Вашингтоном". Об этом говорится в опубликованном в газете "Нодон синмун" заявлении представителя инистерства иностранных дел КНДР. Дипломат отреагировал на появившиеся в американских СМИ сведения о том, что Пхеньян захватил американских заложников, чтобы использовать их в качестве живого щита и разменной монеты на переговорах с Вашингтоном.

По словам представителя МИД, в отношении задержанных недавно в КНДР американцев "ведется расследование по обвинению в причастности к преступной деятельности на основании действующих в народной республике законов". В ближайшее время, сообщил дипломат, "станет известно, какого рода преступления они совершили". В Пхеньяне, судя по заявлению, связывают задержание граждан США "с недавней попыткой враждебных сил совершить преступления с целью устранения руководства КНДР".

Пхеньян "будет срывать все нацеленные против страны заговоры и беспощадно наказывать причастных к ним преступников и, таким образом, обеспечивать надежную защиту государства и социальной системы", - резюмировал представитель внешнеполитического ведомства.

Ранее информационное агентство ЦТАК сообщило о задержании 6 мая гражданина США корейского происхождения Ким Хак Сона. Его подозревают в причастности к подрывной деятельности. Соответствующие органы проводят детальное расследование совершенных Ким Хак Соном преступлений, отмечает информагентство. Как сообщается, задержанный работал в пхеньянском Университете науки и технологии.

Это уже четвертый американец, который задержан или находится в заключении на территории республики. В этой связи Госдепартамент США предостерег американцев от поездок в КНДР.

США и КНДР не имеют дипломатических отношений. Между двумя странами многие годы сохраняются напряженные отношения. Интересы Вашингтона в Пхеньяне представляет посольство Швеции.