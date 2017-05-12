Арктический совет: председательство перешло от США к Финляндии

ФЭРБАНКС /США/, 12 мая. /ТАСС/. Арктический совет, членами которого являются Дания, Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция, за 20 лет существования стал важной площадкой для обсуждения насущных проблем региона. Об этом заявил в пятницу на проходившем в Фэрбанксе (штат Аляска) заседании Арктического совета на уровне министров иностранных дел госсекретарь США Рекс Тиллерсон, передавший по завершении заседания председательство в Совете главе МИД Финляндии.

"США председательствовали в Арктическом совете в период, когда в Арктическом регионе происходят беспрецедентные изменения и возникают проблемы, - отметил он. - Я благодарен за тот уровень сотрудничества, который демонстрируют страны и народы Арктики, сталкивающиеся с этими проблемами".

"Есть много вопросов, вызывающих озабоченность, которые мы могли бы решать, включая содействие благосостоянию тех народов, которые называют Арктику своим домом, - подчеркнул он. - Каждая из стран имеет стратегическую заинтересованность в том, чтобы участвовать в формировании будущего для Арктики".

Научное взаимодействие

Рекс Тиллерсон подчеркнул важность выработанного участниками форума соглашения, которое регулирует облегчение доступа ученых к исследовательским центрам в Арктике, доставку научного оборудования и материалов, подготовку молодых исследователей и научные обмены. Он отметил, что в период председательства США в Арктическом совете была впервые проведена оценка состояния телекоммуникационной инфраструктуры в Арктике.

"Члены Арктического совета неоднократно проводили в Арктике учения по подготовке к проведению поисково- спасательных операций, а также по координации усилий на случай загрязнения окружающей среды, - добавил он. - Эти учения значительно расширили наши возможности реагировать на те риски, которые возникают в связи с расширением деятельности человека в Арктике".

Потенциала для конфликта нет

Глава МИД РФ Сергей Лавров в своем выступлении указал, что Россия много делает и будет делать, чтобы Арктика развивалась как территория мира, стабильности и сотрудничества. "Здесь нет потенциала для какого-либо конфликта, - подчеркнул он. - Международное право позволяет надежно обеспечивать в нашем общем регионе национальные интересы всех арктических государств, на которых лежит особая ответственность за долгосрочное развитие Крайнего Севера".

Российский министр при этом выразил сожаление в связи с тем, что была заморожена практика встреч начальников генштабов арктических государств, которая была весьма полезной. "Мы как крупнейшая арктическая держава продолжаем содействовать повышению устойчивости региона к глобальным вызовам, реализации одобренной Генассамблеей ООН повестки дня на период до 2030 года", - отметил министр.

Отдельное внимание Лавров обратил на необходимость экономического развития Арктики, в том числе по линии Арктического экономического совета. Москва приглашает партнеров "к взаимодействию в реализации российской программы экономического развития Арктики в сочетании с природоохранной деятельностью и мерами по повышению качества жизни, поддержку культуры и традиций коренных народов и всего населения Крайнего Севера", заявил министр.

Комментируя итоги заседания позднее российским журналистам, Лавров указал, что российская делегация подтвердила настрой на то, чтобы решать все проблемы, который могут возникать в Арктике, через политические переговоры, в полном соответствии с Конвенцией по морскому праву 1982 года. "Конечно, мы здесь не видим никаких вопросов, решение которых потребовало бы силовых действий. С этим согласны и наши партнеры", - добавил он.

На одном языке

Своеобразным символом понимания общих задач Арктики стало решение главы МИД Канады Христи Фриланд произнести часть своего выступления на русском языке, который она хорошо знает, потому что имеет украинские корни. Она приветствовала российских участников встречи и отметила, что хотя между Россией и Канадой есть разногласия по некоторым вопросам, две страны всегда могли разговаривать и решать стоящие перед ними задачи. "С самого начала я хотела приветствовать наших российских соседей, особенно коренные народы, - сказала она. - Мы с вами не только соседи, но даже родственники".

Лавров позднее сообщил журналистам, что вопросы использования русского языка затрагивались и во время его отдельной встречи с Фриланд. "На Украине тот самый русский, которым она так свободно пользуется и который издревле был абсолютно родным для огромного количества людей, скоро может таким не быть", - отметил глава МИД РФ.

Декларация Фэрбанкса

В итоговом документе форума "Декларации Фэрбанкса" подчеркивается стремление "сохранять мир, стабильность и конструктивное взаимодействие в Арктике", а также содействовать экономическому развитию коренных народов Севера и предпринимать меры по защиты окружающей среды.

Участники форума с тревогой отметили серьезные последствия климатических изменений для экологии Арктики и обязались продолжать усилия по оценке влияния этих факторов на морские биоресурсы региона.

В разделе, посвященном проблемам экономики региона, отмечена необходимость учитывать интересы коренных жителей Арктики. В целях улучшения системы телекоммуникаций в регионе принято решение создать специальную группу в рамках Арктического совета, которая займется оценкой потребностей жителей северных районов в системах связи. Старшим должностным лицам, представляющим свои страны в Арктическом совете, рекомендовано разработать стратегический план действий и представить его на встрече на уровне глав МИД в 2019 году.

Арктический совет был создан в 1996 году для координации действий государств региона в вопросах устойчивого развития в Арктике. Он не занимается военными вопросами и вопросами безопасности в регионе. АС является межправительственным форумом высокого уровня, обеспечивающим содействие сотрудничеству в этом регионе, особенно в сфере защиты окружающей среды.