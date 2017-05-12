СМИ: Южная Корея направит эмиссаров для координации действий с РФ, КНР, США и Японией

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СЕУЛ, 12 мая. /Корр. ТАСС Станислав Варивода/. Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин в ближайшее время направит спецпосланников в Россию, США, Китай и Японию для координации позиций по основным двусторонним проблемам. Об этом сообщает газета "Чунан ильбо".
"Поездки в страны "большой четверки" начнутся уже в ближайшие дни", - отмечает издание. По его данным, в РФ планируется направить бывшего мэра города Инчхон, депутата правящей партии "Тобуро" Сон Ён Гиля, имеющего хорошие связи с Москвой.
В частности, именно он был инициатором передачи России флага крейсера "Варяг", погибшего в 1904 году в водах Кореи в неравной битве с японским флотом. Несмотря на то, что в итоге стяг остался в музее Инчхона, акция получила широкое освещение в СМИ и способствовала сближению двух стран, отмечает газета. В 2010 году Сон Ён Гиль был награжден российским орденом Дружбы.
"В ходе поездки в Россию планируется обсудить возможность координации позиций двух стран по актуальной проблематике Корейского полуострова и двустороннего сотрудничества в сферах экономики, культуры, и т. д.", - пишет газета.
Издание также сообщает, что в Вашингтон, скорее всего, отправится экс-президент холдинга "Чунан Ильбо" Хон Сок Хён, который при президенте Но Му Хёне был послом Южной Кореи в США. В Пекин уже 13 мая вылетит депутат правящей партии Пак Бён Сок, специалист по Китаю и бывший журналист- международник. В Японию планируется направить одного из хорошо известных там парламентариев Мун Хи Сана.