Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.05:
$ 57.12
€ 62.16
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: Южная Корея направит эмиссаров для координации действий с РФ, КНР, США и Японией

Международная панорама
12 мая, 6:20 UTC+3 СЕУЛ /Корр. ТАСС, Станислав Варивода

Отмечается, что поездки в страны "большой четверки" начнутся уже в ближайшие дни

Поделиться
Материал из 1 страницы

СЕУЛ, 12 мая. /Корр. ТАСС Станислав Варивода/. Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин в ближайшее время направит спецпосланников в Россию, США, Китай и Японию для координации позиций по основным двусторонним проблемам. Об этом сообщает газета "Чунан ильбо".

"Поездки в страны "большой четверки" начнутся уже в ближайшие дни", - отмечает издание. По его данным, в РФ планируется направить бывшего мэра города Инчхон, депутата правящей партии "Тобуро" Сон Ён Гиля, имеющего хорошие связи с Москвой.

В частности, именно он был инициатором передачи России флага крейсера "Варяг", погибшего в 1904 году в водах Кореи в неравной битве с японским флотом. Несмотря на то, что в итоге стяг остался в музее Инчхона, акция получила широкое освещение в СМИ и способствовала сближению двух стран, отмечает газета. В 2010 году Сон Ён Гиль был награжден российским орденом Дружбы.

"В ходе поездки в Россию планируется обсудить возможность координации позиций двух стран по актуальной проблематике Корейского полуострова и двустороннего сотрудничества в сферах экономики, культуры, и т. д.", - пишет газета.

Издание также сообщает, что в Вашингтон, скорее всего, отправится экс-президент холдинга "Чунан Ильбо" Хон Сок Хён, который при президенте Но Му Хёне был послом Южной Кореи в США. В Пекин уже 13 мая вылетит депутат правящей партии Пак Бён Сок, специалист по Китаю и бывший журналист- международник. В Японию планируется направить одного из хорошо известных там парламентариев Мун Хи Сана.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США Китай Япония Россия Республика Корея
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Живая Победа": история войны в лицах
Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран
Фото
Сеул, 7 мая
4
В Сеуле прошли акция "Бессмертный полк" и праздничный концерт ко Дню Победы
Акция в память о погибших 2 мая 2014 года в Одессе, 2 мая
9
В Одессе прошла акция памяти по погибшим 2 мая 2014 года
Скупщина (парламент) Черногории во время голосования по вопросу о вступлении в НАТО
5
Не спросив мнения народа: власти Черногории приняли закон о вступлении в НАТО
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: истребитель ВКС РФ пролетел близко от патрульного самолета США над Черным морем
2
Трамп предположил, что Россия "смеется в кулак", наблюдая за расколом в США
3
Захарова назвала позором заявления СМИ США о проносе шпионского оборудования в Белый дом
4
Глава телерадиокомпании Украины настаивает на отказе от трансляции матчей ЧМ-2018
5
Захарова: фотосъемка встречи Лаврова и Трампа прошла с соблюдением всех формальностей
6
Добро пожаловать в Фэрбанкс: сотрудничество в Арктике на деле, а не на словах
7
Украина подтвердила обязательство вывезти свои радиоактивные отходы из РФ
Темы дня
Загрузка...
Реклама