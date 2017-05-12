Австралия рассматривает вопрос об увеличении воинского контингента в Афганистане

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СИДНЕЙ, 12 мая. /Корр. ТАСС Павел Ваничкин/. Правительство Австралии рассматривает вопрос об увеличении численности австралийского воинского контингента в Афганистане. Об этом сообщил журналистам в Сиднее премьер-министр Малколм Тернбулл.
Подтвердив получение соответствующего запроса НАТО, премьер-министр сказал: "В настоящее время мы находимся в процессе его активного рассмотрения. Основные подразделения наших сил (в Афганистане) заняты обучением и подготовкой (местных военных), и мы, безусловно, открыты для предложений расширить масштабы нашей работы".
В конце апреля Тернбулл побывал с краткими визитами в Ираке и Афганистане, о чем по соображениям безопасности было объявлено лишь после его возвращения в Канберру. Как стало известно, в Кабуле австралийский премьер встретился с президентом Афганистана Ашрафом Гани и министром обороны США Джеймсом Мэттисом, который также находился в тот момент в афганской столице с необъявленным визитом.
В настоящее время в Афганистане дислоцированы около 270 австралийских военнослужащих.