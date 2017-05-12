Полиция Японии провела обыск в штаб-квартире якудза по делу о вымогательстве

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ТОКИО, 12 мая. /Корр. ТАСС Кирилл Агафонов/. Полиция префектуры Хёго на юго-западе Японии провела в пятницу обыск в штаб-квартире группировки якудза "Кобэ ямагути-гуми" в городе Авадзи. Об этом сообщил телеканал TBS.
По его данным, обыск был проведен группой из 30 следователей по делу о вымогательстве 5 млн иен (около $44 тыс.), по которому в начале месяца уже были арестованы трое боссов преступного синдиката.
Обыск помещений этого клана якудза был проведен впервые после того, как в конце апреля одна из подконтрольных ему группировок решила выйти из-под подчинения. Раскол произошел из-за разногласий по вопросам управления, а также из-за желания главарей мелкой группы повысить свой авторитет, выделившись в отдельную организацию под названием "Нинкё-дантай ямагути-гуми".
В правоохранительных органах опасаются, что передел в рядах мафии может привести к всплеску насилия в результате вражды конкурирующих кланов. В настоящее время полиция и без того фиксирует десятки стычек между бойцами "Кобэ ямагути-гуми" и бандитами из самого крупного в стране синдиката "Ямагути-гуми", от которого первая откололась летом 2015 года.
Группировки якудза в Японии нередко действуют открыто под видом частных компаний или ультраправых организаций и находятся под контролем полиции. Доходы японского уголовного мира складываются из поступлений от рэкета, азартных игр, секс-индустрии, наркотиков и оружия, финансовых махинаций, якудза также вовлечены в строительный бизнес. Другой статьей дохода некоторых группировок является организация районных праздников и фестивалей.