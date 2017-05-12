Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.05:
$ 57.12
€ 62.16
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Полиция Японии провела обыск в штаб-квартире якудза по делу о вымогательстве

Международная панорама
12 мая, 6:37 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Кирилл Агафонов

По этому делу в начале месяца уже были арестованы трое боссов преступного синдиката

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТОКИО, 12 мая. /Корр. ТАСС Кирилл Агафонов/. Полиция префектуры Хёго на юго-западе Японии провела в пятницу обыск в штаб-квартире группировки якудза "Кобэ ямагути-гуми" в городе Авадзи. Об этом сообщил телеканал TBS.

По его данным, обыск был проведен группой из 30 следователей по делу о вымогательстве 5 млн иен (около $44 тыс.), по которому в начале месяца уже были арестованы трое боссов преступного синдиката.

Обыск помещений этого клана якудза был проведен впервые после того, как в конце апреля одна из подконтрольных ему группировок решила выйти из-под подчинения. Раскол произошел из-за разногласий по вопросам управления, а также из-за желания главарей мелкой группы повысить свой авторитет, выделившись в отдельную организацию под названием "Нинкё-дантай ямагути-гуми".

В правоохранительных органах опасаются, что передел в рядах мафии может привести к всплеску насилия в результате вражды конкурирующих кланов. В настоящее время полиция и без того фиксирует десятки стычек между бойцами "Кобэ ямагути-гуми" и бандитами из самого крупного в стране синдиката "Ямагути-гуми", от которого первая откололась летом 2015 года.

Группировки якудза в Японии нередко действуют открыто под видом частных компаний или ультраправых организаций и находятся под контролем полиции. Доходы японского уголовного мира складываются из поступлений от рэкета, азартных игр, секс-индустрии, наркотиков и оружия, финансовых махинаций, якудза также вовлечены в строительный бизнес. Другой статьей дохода некоторых группировок является организация районных праздников и фестивалей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Япония
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Живая Победа": история войны в лицах
Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран
Фото
Сеул, 7 мая
4
В Сеуле прошли акция "Бессмертный полк" и праздничный концерт ко Дню Победы
Акция в память о погибших 2 мая 2014 года в Одессе, 2 мая
9
В Одессе прошла акция памяти по погибшим 2 мая 2014 года
Скупщина (парламент) Черногории во время голосования по вопросу о вступлении в НАТО
5
Не спросив мнения народа: власти Черногории приняли закон о вступлении в НАТО
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: истребитель ВКС РФ пролетел близко от патрульного самолета США над Черным морем
2
Трамп предположил, что Россия "смеется в кулак", наблюдая за расколом в США
3
Захарова назвала позором заявления СМИ США о проносе шпионского оборудования в Белый дом
4
Захарова: фотосъемка встречи Лаврова и Трампа прошла с соблюдением всех формальностей
5
На лидера украинских радикалов Ляшко завели дело о незаконном обогащении
6
Пятилетка Путина: как развивались события и что ждут люди за год до инаугурации-2018
7
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
Темы дня
Загрузка...
Реклама