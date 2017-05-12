Президент Боливии осудил решение властей Чили отказать в визе боливийским законодателям

БУЭНОС-АЙРЕС, 12 мая. /Корр. ТАСС Елена Кондратьева/. Президент Боливии Эво Моралес в четверг обвинил власти Чили в недемократическом поведении из-за отказа во въезде председателям обеих палат боливийского парламента. Они собирались навестить соотечественников, находящихся под стражей в чилийском городе Икике.

"Я обращаю внимание всего мира на это нападение на демократию. Это исходит не от чилийского народа, а от некоторых представителей властей, который служат империи (США - прим. ТАСС)", - написал он в своем Twitter. "Председателям законодательного органа отказывали в визе во времена диктатуры", - добавил он.

Ранее власти отказали выдать визу председателю Палаты сенаторов Хосе Альберто Гонсалесу и его коллеге из Палаты депутатов Габриеле Монтаньо. В тоже время они разрешили посетить Икике министру юстиции Эктору Арсе. В марте чилийские власти также не разрешили въехать в страну министру обороны Боливии Рейми Феррейре. Тогда причиной отказа были резкие высказывания главы ведомства в адрес правительства республики и ее президента Мишель Бачелет.

19 марта чилийская полиция взяла под стражу семь сотрудников боливийской таможни и двух военных. Власти Боливии убеждены, что в момент взятия под стражу их соотечественники сопровождали грузовик с чилийскими номерами, в котором, по их данным, находилась контрабанда. В Сантьяго утверждают, что боливийцы были задержаны за кражу грузовика на территории Чили.

В июле прошлого чилийские власти расторгли подписанное с Боливией соглашение о безвизовом режиме для дипломатов, чиновников и членов правительства. Поводом послужил несогласованный с Сантьяго визит экс-министра иностранных дел Боливии Давида Чокеуанки, в ходе которого он обрушился с резкой критикой на чилийское правительство. Обычных граждан решение не коснулось.