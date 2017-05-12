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NYT: Трамп уволил главу ФБР в связи с отказом поклясться в верности

Международная панорама
12 мая, 7:02 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Алексей Качалин

По данным источников издания, Джеймс Коми обещал лишь всегда быть честным с президентом

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НЬЮ-ЙОРК, 12 мая. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Отправной точкой для решения уволить директора Федерального бюро расследований (ФБР) США Джеймса Коми стал его отказ поклясться в верности президенту США Дональду Трампу. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT).

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© AP Photo/J. Scott Applewhite, File

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Она изложила сведения двух источников, которым сам Коми рассказал о своем разговоре с глазу на глаз с Трампом, состоявшемся через неделю после его инаугурации в качестве 45-го президента страны. Новый глава государства пригласил директора ФБР на обед в Белый дом. Поговорив о выборах и церемонии инаугурации в Вашингтоне, Трамп перевел разговор на другую тему, спросив, готов ли Коми пообещать быть ему преданным. Директор Бюро отказался, обещав лишь всегда быть честным с президентом.

В среду ведущие СМИ обнародовали прощальное письмо Коми к подчиненным, в котором он сообщил, что давно подозревал Трампа в способности без веских на то оснований отправить его в отставку. Сам президент США в интервью телеканалу NBC в четверг заявил, что на его решение повлияло нежелание директора ФБР быть преданным главе государства в общепринятом в политике смысле. Трамп при этом упоминал, что лично говорил с Коми трижды: за обедом и два раза по телефону.

Трамп отправил директора ФБР в отставку в минувший вторник. Как сообщалось ранее, принять такую меру ему посоветовали генеральный прокурор США и его заместитель, объяснив это тем, что Коми не в состоянии эффективно выполнять свои функции. Коми занимал пост директора ФБР менее четырех лет, он был назначен руководителем ФБР летом 2013 года при администрации предыдущего президента США Барака Обамы. На посту главы ФБР Коми руководил расследованием, касающимся утверждений о связях сотрудников предвыборного штаба Трампа с Россией.

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Увольнение Джеймса Коми с поста главы ФБР
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Коми, Джеймс Трамп, Дональд
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