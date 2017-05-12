СМИ: США поставят в Индию 38 тыс. защитных костюмов для вооруженных сил

НЬЮ-ДЕЛИ, 12 мая. /Корр. ТАСС Евгений Пахомов/. США согласились поставить в Индию более 38 тыс. общевойсковых костюмов защиты от химического и бактериологического оружия. Как сообщает телеканал NDTV, их общая стоимость составит $75 млн.

По информации телеканала, Нью-Дели ранее обратился к Вашингтону с просьбой поставить такое оборудование, которое необходимо для программы модернизации индийских вооруженных сил.

Костюмы JSLIST состоят из куртки, брюк, ботинок и перчаток, они предназначены для защиты военнослужащих от поражающих факторов химического и бактериологического оружия. В комплект также входит маска для защиты органов дыхания, глаз и лица JSGPM M50.

Управление военного сотрудничества США (Defence Security Cooperation Agency) одобрило эту поставку для Индии, отметив, что она соответствует интересам внешней политики и национальной безопасности Соединенных Штатов, а также будет способствовать безопасности дружественной страны, указывает NDTV.