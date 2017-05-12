СМИ: США поставят в Индию 38 тыс. защитных костюмов для вооруженных сил

Орешкин: рост импорта может ослабить рубль в летний периодЭкономика и бизнес 12 мая, 9:10
Сборная Мексики будет готовиться к Кубку конфедераций на стадионе "Центральный" в КазаниСпорт 12 мая, 9:05
Летевший в Турцию самолет вернулся в Екатеринбург из-за попавшей в двигатель птицыНовости Урала 12 мая, 8:49
Неделя звезд КХЛ 2018 года пройдет в АстанеСпорт 12 мая, 8:42
Более половины лесных пожаров в России приходится на СибирьСибирь 12 мая, 8:34
Вице-президент ФИФА: Россия будет представлена в совете организации, это вопрос времениСпорт 12 мая, 8:32
Емельяненко: международная ассоциация планирует ввести правила женских боев ММАСпорт 12 мая, 8:24
СК обратился в суд за санкцией на заочный арест экс-губернатора ЮревичаПроисшествия 12 мая, 8:10
Вице-президент ФИФА: инвестиции правительства РФ в ЧМ-2018 оправдают себяСпорт 12 мая, 8:05
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
НЬЮ-ДЕЛИ, 12 мая. /Корр. ТАСС Евгений Пахомов/. США согласились поставить в Индию более 38 тыс. общевойсковых костюмов защиты от химического и бактериологического оружия. Как сообщает телеканал NDTV, их общая стоимость составит $75 млн.
По информации телеканала, Нью-Дели ранее обратился к Вашингтону с просьбой поставить такое оборудование, которое необходимо для программы модернизации индийских вооруженных сил.
Костюмы JSLIST состоят из куртки, брюк, ботинок и перчаток, они предназначены для защиты военнослужащих от поражающих факторов химического и бактериологического оружия. В комплект также входит маска для защиты органов дыхания, глаз и лица JSGPM M50.
Управление военного сотрудничества США (Defence Security Cooperation Agency) одобрило эту поставку для Индии, отметив, что она соответствует интересам внешней политики и национальной безопасности Соединенных Штатов, а также будет способствовать безопасности дружественной страны, указывает NDTV.