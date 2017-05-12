СМИ: Baidu потребовал от пользователей раскрыть свои личные данные

ПЕКИН, 12 мая. /Корр. ТАСС Роман Баландин/. Крупнейший китайский интернет-поисковик Baidu потребовал от пользователей до июня прикрепить к аккаунтам в ряде своих сервисов идентификационные данные для установления их личности. Как сообщила газета Global Times, в противном случае доступ к ним будет ограничен.

По данным издания, эта мера коснется ряда продуктов Baidu, в том числе сервиса облачного хранения данных Baidu Cloud, а также известного в китайском сегменте интернет-форума Baidu Tieba.

Как говорится в сообщении Baidu, необходимость ввода идентификационных данных перед использованием этих сервисов продиктована требованиями закона о кибербезопасности, который вступает в силу с 1 июня этого года. По этой причине администрация ресурса предлагает пользователям привязать к аккаунтам действующие мобильные телефоны.

Закон о кибербезопасности КНР был принят Постоянным комитетом Всекитайского собрания народных представителей (постоянно действующий орган парламента) 7 ноября 2016 года.