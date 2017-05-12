Глава МИД Японии выступил против пересмотра мирных положений конституции

ТОКИО, 12 мая. /Корр. ТАСС Василий Головнин/. Глава МИД Японии Фумио Кисида фактически выступил против пересмотра конституции с целью легализации Сил самообороны страны, на чем официально настаивает премьер-министр Синдзо Абэ. В беседе с журналистами руководитель внешнеполитического ведомства заявил, что не изменил свою точку зрения на эту проблему, которую уже высказывал ранее, передает телеканал NHK.

"Я говорил некоторое время назад, что не выступаю за пересмотр девятой статьи конституции и предлагаю вначале хорошенько подумать, что принесло нашей стране мирное законодательство,- сказал министр. - Моя позиция не изменилась". Нынешнее заявление главы МИД связывают с тем, что он претендует в будущем на место премьера и хотел бы в связи с этим подчеркнуть самостоятельность своих взглядов.

Нынешний премьер Абэ 3 мая официально заявил, что намерен в 2020 году одновременно с проведением летней Олимпиады в Токио пересмотреть конституцию страны, в которую, в частности, будет внесено положение, легализующее существование Сил самообороны. Говоря о конкретных целях изменения Основного закона, Абэ отметил, что стремится четко записать в конституции положение о существовании Сил самообороны и устранить тем самым "разговоры об их неконституционности". При этом премьер подчеркнул, что намерен полностью сохранить нынешние мирные положения знаменитой девятой статьи Основного закона страны.

Она предполагает, что страна "на вечные времена отказывается от войны как суверенного права нации, а также от угрозы или применения вооруженной силы как средства решения международных споров". В девятой статье также говорится, что Япония "впредь не будет создавать сухопутные, морские и военно-воздушные силы, равно как и другие средства войны". В то же время официальное толкование конституции допускает существование нынешних Сил самообороны, задачи которых ограничиваются исключительно защитой страны. Они также не имеют наступательных вооружений, например баллистических и крылатых ракет.

Согласно существующему законодательству, внесение изменений в конституцию возможно только после общенационального референдума. За его проведение должны проголосовать более двух третей депутатов обеих палат парламента. В настоящее время правящая партия имеет такое большинство. В то же время опросы общественного мнения показывают, что большинство населения выступает против пересмотра девятой статьи конституции.