Бывший глава МИД КНР Цянь Цичэнь скончался в возрасте 90 лет

ПЕКИН, 12 мая. /Корр. ТАСС Роман Баландин/. Бывший министр иностранных дел, вице-премьер КНР Цянь Цичэнь скончался в китайской столице в возрасте 90 лет. Как пишут местные СМИ, этот известный политический деятель стоял у истоков китайской дипломатии и на протяжении своей долгой карьеры немало способствовал развитию отношений КНР с СССР, а впоследствии - с Россией.

Цянь Цичэнь родился в 1928 году в Шанхае. В Китае он известен прежде всего как кадровый партийный работник: в 1942 году он еще во время учебы в средней школе вступил в ряды Коммунистической партии Китая, а вскоре после этого возглавил ее партийную ячейку в учебном заведении. Он занялся активным распространением коммунистических идей среди молодежи, а с 1945 года курировал подпольную партийную работу во всех школах Шанхая.

После образования КНР в 1949 году Цянь Цичэнь выдвинулся в комсомольские лидеры, а в 1950-х годах начал свою долгую и блестящую дипломатическую карьеру. В 1954-1955 годах подающий надежды молодой активист прошел обучение в Высшей комсомольской школе в Москве. В 1955-1963 гг. он занимал пост второго секретаря посольства КНР в Советском Союзе, заместителя заведующего отделом по работе с китайскими студентами, обучающимися в СССР, а также заведующего аналитическим отделом дипломатической миссии.

После возвращения в Пекин он продолжил работу в центральном аппарате МИД КНР. Однако в ходе "культурной революции" (1966-1976 гг.) Цянь Цичэня подвергли гонениям и шесть долгих лет он провел в так называемой школе трудового перевоспитания для кадровых работников. В 1972 году его вернули на работу в МИД, после чего он был вновь направлен в посольство КНР в СССР на должность советника дипмиссии, но вскоре он уже в ранге посла убыл в Гвинею.

С 1977 по 1982 год Цянь Цичэнь возглавлял Департамент информации и печати МИД КНР. В те годы он по свидетельству многих его коллег содействовал реформированию ведомства. В частности, Цянь Цичэнь был одним из тех, кто содействовал появлению в структуре министерства института пресс- секретарей - именно он стал первым официальным представителем МИД КНР. Современники дипломата утверждали, что Цянь Цичэнь легко улавливал тенденции времени, активно содействовал налаживанию сотрудничества между министерством и СМИ, а также ратовал за большую открытость внешнеполитического ведомства.

В 1982 году Цянь Цичэнь занял пост заместителя министра и замглавы партийного комитета ведомства, поэтому его по праву называют одним из тех, кто "в сложной мировой обстановке ковал внешнеполитический курс" Китая. После потепления отношений между СССР и Китаем в конце 1980-х годов Цянь Цичэнь вновь оказался на острие дипломатической работы - именно он отвечал за налаживание контактов Пекина с Москвой. А в 1987 году, когда СССР и КНР приняли решение возобновить консультации о демаркации государственной границы, именно он возглавил китайскую делегацию и на этом посту проявил себя в качестве талантливого переговорщика.

В 1988 году Цянь Цичэнь возглавил МИД Китая, а с 1993 года стал членом Политбюро ЦК КПК и заместителем премьера Госсовета. На высшем дипломатическом посту он неустанно трудился целое десятилетие, а затем еще несколько лет проработал на различных государственных и партийных постах.

Государственные СМИ в сообщениях о кончине Цянь Цичэня отмечают, что вместе с ним уходит целая эпоха в истории китайской дипломатии и страны в целом.