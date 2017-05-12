Опрос: французы хотели бы видеть премьер-министром Алена Жюппе

ПАРИЖ, 12 мая. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Мэр города Бордо Ален Жюппе является в глазах французов наилучшим кандидатом на пост премьер-министра страны. Об этом свидетельствует опубликованный опрос, проведенный службой Odoxa по заказу государственного новостного телеканала Franceinfo.

За Алена Жюппе как лучшего кандидата на пост главы правительства нового президента Эмманюэля Макрона высказались 26% опрошенных. При этом в целом положительное мнение о нем высказали 48% французов. Жюппе хорошо известен в стране - он входил в ближайшее окружение президента Жака Ширака и уже занимал должность премьер-министра в 1995-1997 гг.

Второе место в рейтинге предпочтений занимает лидер партии "Демократическое движение", мэр города По Франсуа Байру с показателем в 22%. На третьем месте - нынешний министр обороны Франции Жан-Ив Ле Дриан. Он получает поддержку 19% избирателей, однако большинство политологов считает наиболее вероятным, что именно его Эмманюэль Макрон назначит своим премьером.

Примечательно, что активисты движения "Республика на марше" отдают предпочтение именно Ле Дриану (26%). Жюппе среди них уступает в популярности другим политикам - Франсуа Байру, Ксавье Бертрану и Жан-Луи Борло. Более левые избиратели, напротив, вносят Жюппе в тройку предпочитаемых ими политиков - он получает поддержку 25% голосов, тогда как Ле Дриан и Байру лидируют с показателем в 27%. Ле Дриана и Байру предпочитают видеть на посту премьера и крайне правые из "Национального фронта" - показатель его популярности среди них составляет 37%.

За еще одного кандидата, нынешнего мэра города Гавр Эдуарда Филиппа высказались лишь 10% опрошенных. Мэр крупнейшего города Лиона социалист Жерар Колон получил всего 9% голосов, тогда как политические обозреватели считают его назначение не менее вероятным, как и Ле Дриана. Политик Ришар Ферран, генеральный секретарь движения "Республика на марше", фигура, близкая к новому президенту страны, получает поддержку 10% респондентов.

При этом подавляющее большинство участников опроса - 76% - подчеркивают, что выбор президентом кандидатуры нового премьер-министра станет для них решающим фактором при голосовании на предстоящих в июне выборах в Национальное собрание. Опрос был проведено 10-11 мая на основании репрезентативной выборки в 1028 человек.