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Опрос: французы хотели бы видеть премьер-министром Алена Жюппе

Международная панорама
12 мая, 8:56 UTC+3 ПАРИЖ /Корр. ТАСС, Михаил Тимофеев

Второе место в рейтинге предпочтений занимает лидер партии "Демократическое движение", мэр города По Франсуа Байру

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ПАРИЖ, 12 мая. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Мэр города Бордо Ален Жюппе является в глазах французов наилучшим кандидатом на пост премьер-министра страны. Об этом свидетельствует опубликованный опрос, проведенный службой Odoxa по заказу государственного новостного телеканала Franceinfo.

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За Алена Жюппе как лучшего кандидата на пост главы правительства нового президента Эмманюэля Макрона высказались 26% опрошенных. При этом в целом положительное мнение о нем высказали 48% французов. Жюппе хорошо известен в стране - он входил в ближайшее окружение президента Жака Ширака и уже занимал должность премьер-министра в 1995-1997 гг.

Второе место в рейтинге предпочтений занимает лидер партии "Демократическое движение", мэр города По Франсуа Байру с показателем в 22%. На третьем месте - нынешний министр обороны Франции Жан-Ив Ле Дриан. Он получает поддержку 19% избирателей, однако большинство политологов считает наиболее вероятным, что именно его Эмманюэль Макрон назначит своим премьером.

Примечательно, что активисты движения "Республика на марше" отдают предпочтение именно Ле Дриану (26%). Жюппе среди них уступает в популярности другим политикам - Франсуа Байру, Ксавье Бертрану и Жан-Луи Борло. Более левые избиратели, напротив, вносят Жюппе в тройку предпочитаемых ими политиков - он получает поддержку 25% голосов, тогда как Ле Дриан и Байру лидируют с показателем в 27%. Ле Дриана и Байру предпочитают видеть на посту премьера и крайне правые из "Национального фронта" - показатель его популярности среди них составляет 37%.

За еще одного кандидата, нынешнего мэра города Гавр Эдуарда Филиппа высказались лишь 10% опрошенных. Мэр крупнейшего города Лиона социалист Жерар Колон получил всего 9% голосов, тогда как политические обозреватели считают его назначение не менее вероятным, как и Ле Дриана. Политик Ришар Ферран, генеральный секретарь движения "Республика на марше", фигура, близкая к новому президенту страны, получает поддержку 10% респондентов.

При этом подавляющее большинство участников опроса - 76% - подчеркивают, что выбор президентом кандидатуры нового премьер-министра станет для них решающим фактором при голосовании на предстоящих в июне выборах в Национальное собрание. Опрос был проведено 10-11 мая на основании репрезентативной выборки в 1028 человек.

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