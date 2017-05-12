СМИ: Трамп приедет в Брюссель на саммит НАТО с делегацией в 1000 человек

БРЮССЕЛЬ, 12 мая. /Корр. ТАСС Денис Дубровин, Виктория Дубровина/. Первый визит президента США Дональда Трампа в Брюссель на саммит НАТО 25 мая будет двухдневным, в состав его делегации войдет около тысячи человек. Об этом сообщила газета La Dernière Heure, ссылаясь на правительственные источники.

"Президент США прибудет в бельгийскую столицу вечером 24 мая и сразу отправится в гостиницу The Hotel. 25 мая президент посетит короля (бельгийцев Филиппа - прим. ТАСС) во Дворце и встретится с (премьер-министром) Шарлем Мишелем, после чего у него запланированы двусторонние и многосторонние встречи в рамках саммита НАТО. Вечером 25 мая его самолет отбывает на Сицилию (где состоится саммит "семерки"). В состав американской делегации войдет около 1000 человек", - сообщила газета.

Помимо этого, как сообщил ТАСС источник в институтах Европейского союза, у Трампа намечены встречи с председателем Европейского совета Дональдом Туском и главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером. "Точная хореография этих встреч еще уточняется", - подчеркнул он. Хотя руководители институтов ЕС также приглашены на саммит НАТО, они хотели бы провести встречи с президентом США не в кулуарах заседаний Североатлантического альянса, а принять его в своих резиденциях в евроквартале Брюсселя, вечером 24 или утром 25 мая, тем более что протокольный визит к премьеру Бельгии будет проходить всего в нескольких сотнях метров от штаб - квартиры Евросоюза.

Саммит НАТО 25 мая станет политическим бенефисом Трампа на европейской арене. В НАТО от него ожидают подтверждения приверженности США выполнению всех обязательств лидирующей страны альянса при условии, что остальные государства НАТО активизируют процесс увеличения военных расходов, до 40% которых должны быть направлены на закупки новой, преимущественно американской, военной техники. Также на этом саммите состоится официальная церемония переезда руководства альянса в новую штаб - квартиру НАТО, которая строится с 2010 года через дорогу от старой на огромной расчищенной от промышленных складов территории в промзоне аэропорта Брюсселя. Ее проектная стоимость превышает $1 млрд.

Центр Брюсселя перекроют

Также сообщается, что центр Брюсселя во время визита Трампа будет перекрыт. В обеспечении правопорядка в городе в преддверии возможных выступлений анархистов и антиглобалистов будут задействованы свыше 3 тысяч полицейских.

"3120 полицейских будут мобилизованы в Брюсселе к визиту Дональда Трампа 24-25 мая, не считая сотрудников американских служб безопасности, - отмечает газета. - Многие организации анархистов и антиглобалистов уже объявили о намерении проводить акции протеста на улицах Брюсселя, которые полиция намерена пресекать".

Газета также сообщает, что целый ряд кварталов, включая центр Брюсселя, где находятся рабочий дворец короля Филиппа, а также резиденции правительства Бельгии и институтов ЕС, будет закрыт для движения автомобилей и городского транспорта. Движение перекроют и по маршруту следования американского президента в аэропорт, и к находящейся около него на северо-восточной окраине города штаб - квартире НАТО.

Руководитель профсоюза бельгийской полиции Фредерик Фортюнато выразил недовольство уровнем подготовки стражей порядка к обеспечению безопасности визита. "Все знают, что Трамп приезжает в Бельгию, и по этому поводу будут даже проведены учения полиции 17 мая, всего за неделю до визита! Это как предложить любительской команде потренироваться за неделю, чтобы принять участие в матче с "Реалом", - сказал он, добавив, что полиция имеет основания опасаться уличных акций протеста с применением насилия в период визита президента США.

Помимо Трампа, 25 мая в Брюсселе также будут находиться и лидеры остальных 27 стран НАТО, включая нового президента Франции Эмманюэля Макрона.