СМИ: ВВС Канады 17 раз промахнулись мимо целей во время операций против ИГ в Ираке

ОТТАВА, 12 мая. /Корр. ТАСС Даниил Студнев/. Канадские истребители-бомбардировщики CF-18, участвовавшие в операциях коалиционных сил в Ираке, не всегда бомбили объекты террористов из группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом в четверг сообщил телеканал CBC.

Согласно его источникам, канадская авиация как минимум 17 раз промахнулась мимо боевых целей. Все эти инциденты произошли во время боев на севере Ирака, которые вели иракская армия и курдское ополчение против террористов ИГ в период с конца 2014 года по начало 2016 года.

В частности, в ноябре 2015 года ВВС Канады не попали в цель в районе городов Киркук и Мосул. Тогда местные СМИ сообщали, что в результате бомбардировки могли погибнуть от пяти до 13 местных жителей. В канадском Министерстве национальной обороны эту информацию иракских СМИ не комментировали, сославшись "на соображения оперативной безопасности".

CBC отмечает, что у него нет даже приблизительных данных о том, сколько мирных граждан Ирака могли погибнуть в результате таких действий канадских истребителей-бомбардировщиков. В Минобороны пока не комментируют эту информацию.

В октябре 2014 года правительство занимавшего на тот момент пост премьер-министра Канады Стивена Харпера в рамках поддержки действий сил коалиции в Ираке и Сирии приняло решение направить на борьбу с ИГ небольшую авиагруппу, она разместилась на авиабазе в Кувейте. В феврале прошлого года, по решению канадского премьер- министра Джастина Трюдо, ВВС Канады прекратили бомбардировки и все шесть истребителей СF-18 вернулись домой.

В то же время два канадских самолета-разведчика CP-140 Aurora и один самолет-заправщик Airbus СС-150 Polaris остаются на авиабазе в Кувейте и помогают авиации союзников.