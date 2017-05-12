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СМИ: ВВС Канады 17 раз промахнулись мимо целей во время операций против ИГ в Ираке

Международная панорама
12 мая, 9:40 UTC+3 ОТТАВА /Корр. ТАСС, Даниил Студнев

Телеканал CBC отмечает, что у него нет даже приблизительных данных о том, сколько мирных граждан могли погибнуть в результате действий канадских истребителей-бомбардировщиков

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ОТТАВА, 12 мая. /Корр. ТАСС Даниил Студнев/. Канадские истребители-бомбардировщики CF-18, участвовавшие в операциях коалиционных сил в Ираке, не всегда бомбили объекты террористов из группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом в четверг сообщил телеканал CBC.

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Согласно его источникам, канадская авиация как минимум 17 раз промахнулась мимо боевых целей. Все эти инциденты произошли во время боев на севере Ирака, которые вели иракская армия и курдское ополчение против террористов ИГ в период с конца 2014 года по начало 2016 года.

В частности, в ноябре 2015 года ВВС Канады не попали в цель в районе городов Киркук и Мосул. Тогда местные СМИ сообщали, что в результате бомбардировки могли погибнуть от пяти до 13 местных жителей. В канадском Министерстве национальной обороны эту информацию иракских СМИ не комментировали, сославшись "на соображения оперативной безопасности".

CBC отмечает, что у него нет даже приблизительных данных о том, сколько мирных граждан Ирака могли погибнуть в результате таких действий канадских истребителей-бомбардировщиков. В Минобороны пока не комментируют эту информацию.

В октябре 2014 года правительство занимавшего на тот момент пост премьер-министра Канады Стивена Харпера в рамках поддержки действий сил коалиции в Ираке и Сирии приняло решение направить на борьбу с ИГ небольшую авиагруппу, она разместилась на авиабазе в Кувейте. В феврале прошлого года, по решению канадского премьер- министра Джастина Трюдо, ВВС Канады прекратили бомбардировки и все шесть истребителей СF-18 вернулись домой.

В то же время два канадских самолета-разведчика CP-140 Aurora и один самолет-заправщик Airbus СС-150 Polaris остаются на авиабазе в Кувейте и помогают авиации союзников.

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