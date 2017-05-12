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СМИ: 57 сотрудников стамбульской биржи задержаны за связи с Гюленом

Международная панорама
12 мая, 9:54 UTC+3 АНКАРА /Корр. ТАСС, Кирилл Жаров

В общей сложности Генпрокуратура Стамбула выдала ордера на задержание 102 человек

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АНКАРА, 12 мая. /Корр. ТАСС Кирилл Жаров/. Стамбульская полиция провела сегодня рейды по адресам ряда сотрудников фондовой биржи Стамбула (Borsa stanbul), подозреваемых в причастности к деятельности связанной с Фетхуллахом Гюленом организации ФЕТО. Как сообщает телеканал Haberturk, задержаны 57 человек.

Всего рейды были проведены по 70 адресам, а в общей сложности Генпрокуратура Стамбула выдала ордера на задержание 102 человек.

По данным следователей, эти лица использовали для переписки специальную программу-мессенджер Bylock, которая шифрует данные и которой пользовалось большинство сторонников ФЕТО и участников попытки путча 15 июля 2016 года. Задержанные также подозреваются в махинациях с активами банка Bank Asya, принадлежавшего ранее структурам Гюлена.

Полицейские облавы в Стамбуле продолжаются. Число задержанных может вырасти. Отмечается, однако, что некоторые лица из списка подозреваемых находятся за пределами Турции.

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