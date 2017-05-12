Сборная России по футболу планирует провести открытую тренировку 14 июня на "Арене ЦСКА"Спорт 12 мая, 10:50
Прядкин: "Тосно" должен играть в РФПЛ в том регионе, в котором зарегистрированСпорт 12 мая, 10:49
Суд оставил в силе приговор Маре Багдасарян, осужденной за подделку больничного листаПроисшествия 12 мая, 10:48
На Кубани открыли уникальный для России питомник с редкими сортами ореховВ стране 12 мая, 10:33
МЧС: "второй волны" паводка в Ишиме не будетНовости Урала 12 мая, 10:27
Ниинистё: НАТО полностью зависит от СШАМеждународная панорама 12 мая, 10:24
Ракетный крейсер "Маршал Устинов" вышел в Баренцево море на учения ПВОАрмия и ОПК 12 мая, 10:24
СМИ: правительство выделит 5 млрд руб. субсидий на закупку вагонов в 2017 годуТранспорт 12 мая, 10:22
"Оренбургский радиатор" инвестирует в производство алюминиевых теплообменников 75 млн руб.Новости партнеров 12 мая, 10:18
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МИНСК, 12 мая. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко совершит рабочий визит в Китай 13-16 мая, где у него пройдут переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
"Глава государства в Пекине примет участие в форуме международного сотрудничества "Один пояс и один путь", где изложит предложения белорусской стороны по углублению и расширению сотрудничества на евразийском континенте с акцентом на совместном мирном взаимовыгодном развитии", - отметили в пресс-службе.
Там проинформировали, что, как ожидается, на полях международного форума президент проведет ряд двусторонних встреч и переговоров с зарубежными лидерами. Запланирована двусторонняя встреча Лукашенко с Си Цзиньпином, на которой планируется обсудить "дальнейшее практическое наполнение нового этапа белорусско-китайских отношений - доверительного всестороннего стратегического партнерства и взаимовыгодного сотрудничества". "Стороны рассмотрят перспективные направления взаимодействия в различных сферах, реализацию наиболее крупных и знаковых совместных проектов", - сообщили в пресс-службе.