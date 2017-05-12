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Лукашенко совершит рабочий визит в Китай 13-16 мая

Международная панорама
12 мая, 9:56 UTC+3 МИНСК МИНСК 12, мая. /ТАСС

Белорусский лидер в Пекине примет участие в форуме международного сотрудничества "Один пояс и один путь"

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МИНСК, 12 мая. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко совершит рабочий визит в Китай 13-16 мая, где у него пройдут переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Глава государства в Пекине примет участие в форуме международного сотрудничества "Один пояс и один путь", где изложит предложения белорусской стороны по углублению и расширению сотрудничества на евразийском континенте с акцентом на совместном мирном взаимовыгодном развитии", - отметили в пресс-службе.

Там проинформировали, что, как ожидается, на полях международного форума президент проведет ряд двусторонних встреч и переговоров с зарубежными лидерами. Запланирована двусторонняя встреча Лукашенко с Си Цзиньпином, на которой планируется обсудить "дальнейшее практическое наполнение нового этапа белорусско-китайских отношений - доверительного всестороннего стратегического партнерства и взаимовыгодного сотрудничества". "Стороны рассмотрят перспективные направления взаимодействия в различных сферах, реализацию наиболее крупных и знаковых совместных проектов", - сообщили в пресс-службе.

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