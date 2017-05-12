Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.05:
$ 57.12
€ 62.16
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Ниинистё: НАТО полностью зависит от США

Международная панорама
12 мая, 10:24 UTC+3 БЕРЛИН /Корр. ТАСС, Вячеслав Филиппов

Президент Финляндии отметил, что североатлантический альянс не является европейской организацией

Поделиться
Материал из 1 страницы
Президент Финляндии Саули Ниинистё

Президент Финляндии Саули Ниинистё

© EPA/MAURI RATILAINEN

БЕРЛИН, 12 мая. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. НАТО по сути не является европейской организацией, она полностью зависит от США. Об этом заявил президент Финляндии Саули Ниинистё в опубликованном интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Не хочу сказать что-либо против НАТО, но даже если американский президент Дональд Трамп смягчил свою критику по отношению к ней, атлантический альянс не является европейской организацией. НАТО полностью зависит от Америки", - подчеркнул Ниинистё.

Президент Финляндии высказал мнение, что ЕС должен обеспечить безопасность граждан входящих в него стран. "Собственно говоря безопасность превыше процветания, - сказал он. - На протяжении многих лет мы считали, что не должны об этом беспокоиться, но сейчас ситуация изменилась. Я думаю, что если бы Брюссель смог пообещать гражданам (ЕС) гарантии безопасности, это было бы намного популярнее".

Смотрите также

Додон: Молдавия категорически не приемлет НАТО

Меркель: НАТО должна показать готовность к обороне, но не обрывать нить диалога с РФ

Главком ОВС НАТО считает, что бронетанковые силы США в Европе нужно увеличить

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Ниинистё, Саули
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Живая Победа": история войны в лицах
Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран
Фото
Сеул, 7 мая
4
В Сеуле прошли акция "Бессмертный полк" и праздничный концерт ко Дню Победы
Акция в память о погибших 2 мая 2014 года в Одессе, 2 мая
9
В Одессе прошла акция памяти по погибшим 2 мая 2014 года
Скупщина (парламент) Черногории во время голосования по вопросу о вступлении в НАТО
5
Не спросив мнения народа: власти Черногории приняли закон о вступлении в НАТО
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: истребитель ВКС РФ пролетел близко от патрульного самолета США над Черным морем
2
Косачев: безвизовый режим с ЕС выбил остатки здравого смысла из Порошенко
3
Порядок подтверждения условий страховой пенсии будет упрощен
4
МО РФ подтвердило перехват самолета-разведчика США над Черным морем 9 мая
5
Трамп предположил, что Россия "смеется в кулак", наблюдая за расколом в США
6
В Крыму официально началось строительство федеральной трассы "Таврида"
7
Украина подтвердила обязательство вывезти свои радиоактивные отходы из РФ
Темы дня
Загрузка...
Реклама