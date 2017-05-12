Ниинистё: НАТО полностью зависит от США

БЕРЛИН, 12 мая. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. НАТО по сути не является европейской организацией, она полностью зависит от США. Об этом заявил президент Финляндии Саули Ниинистё в опубликованном интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Не хочу сказать что-либо против НАТО, но даже если американский президент Дональд Трамп смягчил свою критику по отношению к ней, атлантический альянс не является европейской организацией. НАТО полностью зависит от Америки", - подчеркнул Ниинистё.

Президент Финляндии высказал мнение, что ЕС должен обеспечить безопасность граждан входящих в него стран. "Собственно говоря безопасность превыше процветания, - сказал он. - На протяжении многих лет мы считали, что не должны об этом беспокоиться, но сейчас ситуация изменилась. Я думаю, что если бы Брюссель смог пообещать гражданам (ЕС) гарантии безопасности, это было бы намного популярнее".