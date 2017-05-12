Ниинистё: НАТО полностью зависит от США

Сборная России по футболу планирует провести открытую тренировку 14 июня на "Арене ЦСКА"Спорт 12 мая, 10:50
Прядкин: "Тосно" должен играть в РФПЛ в том регионе, в котором зарегистрированСпорт 12 мая, 10:49
Суд оставил в силе приговор Маре Багдасарян, осужденной за подделку больничного листаПроисшествия 12 мая, 10:48
На Кубани открыли уникальный для России питомник с редкими сортами ореховВ стране 12 мая, 10:33
МЧС: "второй волны" паводка в Ишиме не будетНовости Урала 12 мая, 10:27
Ниинистё: НАТО полностью зависит от СШАМеждународная панорама 12 мая, 10:24
Ракетный крейсер "Маршал Устинов" вышел в Баренцево море на учения ПВОАрмия и ОПК 12 мая, 10:24
СМИ: правительство выделит 5 млрд руб. субсидий на закупку вагонов в 2017 годуТранспорт 12 мая, 10:22
"Оренбургский радиатор" инвестирует в производство алюминиевых теплообменников 75 млн руб.Новости партнеров 12 мая, 10:18
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
БЕРЛИН, 12 мая. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. НАТО по сути не является европейской организацией, она полностью зависит от США. Об этом заявил президент Финляндии Саули Ниинистё в опубликованном интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.
"Не хочу сказать что-либо против НАТО, но даже если американский президент Дональд Трамп смягчил свою критику по отношению к ней, атлантический альянс не является европейской организацией. НАТО полностью зависит от Америки", - подчеркнул Ниинистё.
Президент Финляндии высказал мнение, что ЕС должен обеспечить безопасность граждан входящих в него стран. "Собственно говоря безопасность превыше процветания, - сказал он. - На протяжении многих лет мы считали, что не должны об этом беспокоиться, но сейчас ситуация изменилась. Я думаю, что если бы Брюссель смог пообещать гражданам (ЕС) гарантии безопасности, это было бы намного популярнее".