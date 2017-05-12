В Черном море начались военно-морские учения с участием сил Румынии, Великобритании и США

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БУХАРЕСТ, 12 мая. /Корр. ТАСС Николай Морозов/. Более 700 военнослужащих из Румынии, Великобритании и США начали четырехдневные учения в румынских территориальных водах, которые продлятся до 15 мая. Об этом сообщило Радио Румынии.
Румынский фрегат Regele Ferdinand ("Король Фердинанд"), морские тральщики Lt. Dimitrie Nicolescu ("Лейтенант Димитрие Николеску") и Lupu Dinescu ("Лупу Динеску") вместе с американским эсминцем USS Oscar Austin ("Оскар Остин") проведут маневры по борьбе с подводными лодками и против угроз с суши.
Также запланированы боевые противовоздушные учения. В роли неприятеля выступят два самолета МиГ-21 "Лансер" ВВС Румынии и два истребителя Typhoon британских ВВС.
Цель учений - повышение уровня подготовки экипажей кораблей-участников и укрепление способности к взаимодействию между странами НАТО, участвующими в маневрах, а также между различными категориями сил стран-участниц.
Эсминец "Оскар Остин" класса Arleigh Burke оснащен ракетными установками Tomahawk, системами морской артиллерии и запуска торпед, позволяющими уничтожать неприятеля на расстоянии более 1000 км.
Американский корабль прибыл в порт Констанца в четверг для однодневной стоянки, его экипаж нанесет визиты в командование румынских ВМС и учреждения местной администрации.