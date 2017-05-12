КНДР начала судебное преследование за попытку покушения на ее руководство

ПХЕНЬЯН, 12 мая. /Корр. ТАСС Юрий Сидоров/. Судебное преследование организаторов и участников "тайной операции американских и южнокорейских спецслужб, направленной против высшего руководства" КНДР началось в народной республике. С таким заявлением, как сообщает информационное агентство Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), выступила прокуратура КНДР.

В нем отмечается, что такая мера, принятая на основе уголовного кодекса народной республики, распространяется на иностранцев, "если они совершили нацеленное против КНДР преступление, или же причинили ущерб ее гражданам за рубежом".

Прокуратура, судя по заявлению, обратилась в органы правопорядка других стран с требованием подвергать аресту, а также передавать властям КНДР организаторов акта государственного терроризма, инициированного Центральным разведывательным управлением (ЦРУ США) и Национальной разведывательной службой (НРС) Южной Кореи, на основании конвенции ООН по борьбе с транснациональной организованной преступностью. КНДР обещает "сурово наказать" бывшего начальника НРС Ли Бён Хо, агента этой спецслужбы Чжо Ки Чхоля, главу действующей в Китае торговой компании Qingdao Сю Гуанхая и других.

Власти КНДР "привлекут к суду и сурово накажут всех организаторов и исполнителей операции спецслужб США и Южной Кореи, поставивших цель устранить руководство народной республики", - отмечается в заявлении прокуратуры. По данным ЦТАК, в стране вызвала "взрыв возмущения недавняя тайная операция спецслужб США и Южной Кореи, направленная против высшего руководства республики". О том, что эту "преступную акцию" удалось сорвать, 5 мая сообщил представитель Министерства государственной безопасности КНДР.

В такой ситуации Пхеньян "примет самые жесткие контрмеры с целью самообороны". По мнению ЦТАК, проведенные в апреле в КНДР масштабные военные маневры продемонстрировали "способность Корейской народной армии провести спецоперацию в случае возникновения чрезвычайной ситуации, чтобы сорвать террористическую вылазку враждебных сил".

"В Белом доме должны оценить все плюсы и минусы политики государственного терроризма, способной привести к катастрофическим последствиям, и пересмотреть враждебный курс в отношении Пхеньяна", считает информагентство.