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Посол КНДР в РФ: готовивший теракт в Пхеньяне гражданин КНДР был завербован за $20 тыс.

Международная панорама
12 мая, 11:47 дата обновления: 12 мая, 12:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, мая. /ТАСС

По словам Ким Хен Чжуна, гражданин Ким должен был совершить теракт против руководства страны с использованием биохимического вещества во время одного из массовых мероприятий

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МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Гражданин КНДР, готовивший теракт против руководства страны, был завербован за $20 тыс. сотрудниками ЦРУ и южнокорейской разведки. Об этом заявил посол КНДР в России Ким Хен Чжун.

"Преступники марионеточной южнокорейской службы разведки в сговоре с ЦРУ в июне 2014 года подкупили за $20 тыс. гражданина нашей республики Кима, который в то время был рабочим лесозаготовительного предприятия в Хабаровском крае, и превратили его в террориста, полного вражды и мести в отношении нашего высшего руководства", - сообщил дипломат.

По его словам, преступный замысел состоял в том, что Ким после возвращения на родину в ходе одного из массовых мероприятий должен был совершить теракт против руководства страны с использованием биохимического вещества, состав которого известен только экспертам ЦРУ.

"Речь шла о некоем радиоактивном или токсичном веществе в виде наноматериалов, которое можно было применить на расстоянии, не приближаясь к жертвам, а летальные последствия должны были наступить только через полгода или через год, - пояснил посол. - При этом государственная служба разведки Южной Кореи должна была предоставить оборудование, материалы и деньги для совершения теракта".

Ким Хен Чжун отметил, что Пхеньян намерен найти и покарать организаторов теракта, где бы они ни находились. "США и Южная Корея должны принести извинения за готовящийся теракт, а также наказать виновных в его организации", - подчеркнул посол.

Ранее сообщалось, что прокуратура КНДР начала судебное преследование организаторов и участников "тайной операции американских и южнокорейских спецслужб, направленной против высшего руководства" народной республики.

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