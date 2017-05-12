Посол КНДР: власти Южной Кореи обречены на провал, если продолжат политику конфронтации

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МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Руководство Южной Кореи обречено на провал, если продолжит проамериканскую и конфронтационную политику. Об этом заявил на пресс-конференции посол КНДР в РФ Ким Хен Чжун.
"Я отмечу, что за этим крупнейшим преступлением (подготовка теракта против руководства КНДР - прим. ТАСС), организованном разведслужбой Южной Кореи, стоят ЦРУ и США, потому что Южная Корея не имеет своего полного суверенитета, является марионеточной властью, - полагает он. - Когда у власти была Пак Кын Хе (бывший президент Южной Кореи - прим. ТАСС), Южная Корея проводила зловещую политику в отношении нас. В результате чего этот президент оказалась в тюрьме".
"Это свидетельствует о том, что если Южная Корея, включая разведслужбу, будет продолжать такую проамериканскую и конфронтационную политику со своей нацией, их судьба будет обречена", - сказал дипломат.
На вопрос о словах президента США Дональда Трампа о готовности к саммиту с КНДР, посол заявил, что не уполномочен это комментировать. "Сегодня США совершают небывалые попытки военного давления и свержения нашей политической системы и самым зловещим проявлением этого является попытка теракта", - указал Ким Хен Чжун.