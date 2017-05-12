Глава МИД Австрии выступил за досрочные парламентские выборы

ВЕНА, 12 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Валеев/. Глава МИД Австрии Себастьян Курц заявил, что решение о будущем правительства страны должен принимать народ на всеобщем голосовании, поэтому он считает правильным провести досрочные парламентские выборы. Об этом министр объявил на специальной пресс-конференции в МИД страны.

При этом Курц не стал сообщать, намерен ли он занять пост председателя Австрийской народной партии после отставки вице-канцлера Райнхольда Миттерленера. Решение примет правление партии в воскресенье.