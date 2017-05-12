Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.05:
$ 57.16
€ 62.09
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Spiegel: следователи нашли важную улику по делу подозреваемого в теракте в Дортмунде

Международная панорама
12 мая, 12:35 UTC+3 БЕРЛИН /Корр. ТАСС, Вячеслав Филиппов

По данным издания, у 28-летнего Сергея В. были обнаружены заметки, которые содержат обрывочные сведения о месте, где произошли взрывы

Поделиться
Материал из 1 страницы

БЕРЛИН, 12 мая. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Немецкие следователи нашли у мужчины, предположительно устроившего взрывы у автобуса с футболистами ФК "Боруссия" в Дортмунде, новые улики, говорящие о его причастности к содеянному. Об этом сообщило издание Spiegel.

Читайте также новости по теме:
Теракт в Дортмунде

Прокуратура ФРГ подтвердила задержание выходца из РФ в связи с нападением на ФК "Боруссия"

Bild: в ФРГ задержан выходец из РФ по подозрению в атаке на ФК "Боруссия"

Медведев установил требования к защищенности гостиниц от террористических угроз

У 28-летнего Сергея В. были обнаружены заметки, частично на немецком, частично на русском языках, которые содержат обрывочные сведения о месте, где произошли взрывы, и в которых упоминается информация о радиочастотах, подходящих для дистанционного приведения в действие взрывных устройств. Там говорится, в частности, о "кустарнике", рассказал изданию источник в правоохранительных органах. Следствие исходит из того, что мужчина расположил три взрывных устройства, начиненных поражающими элементами, именно в кустах по пути предполагаемого следования автобуса "Боруссии".

По данным графологической экспертизы, заметки были сделаны собственноручно Сергеем В., отмечает издание.

Согласно версии следователей, мотивом преступления, которое правоохранительные органы изначально квалифицировали как теракт, была жажда наживы. Полиция установила, что Сергей В. перед совершением нападения купил через интернет опцион на 15 тысяч акций клуба, потратив на это €78 тысячи. В случае значительного падения стоимости акций он мог таким образом заработать до €4 млн.

Взрывы произошли 11 апреля. В результате пострадал испанский защитник дортмундского клуба Марк Бартра, у которого диагностировали перелом лучевой кости руки. По мнению прокуратуры, Сергей В. действовал в одиночку.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Теракт в Дортмунде
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
17 главных фото недели: лица Дня Победы, голы Путина, рукопожатие Лаврова и Трампа
Черноморский флот России
"Живая Победа": история войны в лицах
Фото
Сеул, 7 мая
4
В Сеуле прошли акция "Бессмертный полк" и праздничный концерт ко Дню Победы
Акция в память о погибших 2 мая 2014 года в Одессе, 2 мая
9
В Одессе прошла акция памяти по погибшим 2 мая 2014 года
Скупщина (парламент) Черногории во время голосования по вопросу о вступлении в НАТО
5
Не спросив мнения народа: власти Черногории приняли закон о вступлении в НАТО
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Кремль направил просьбу Навального о выдаче загранпаспорта в МВД
2
Порядок подтверждения условий страховой пенсии будет упрощен
3
Сбербанк решил проблему получения платежных карт без привязки к отделению
4
Экс-глава Внешпромбанка Маркус получила девять лет колонии за хищение 114 млрд руб.
5
СМИ: истребитель ВКС РФ пролетел рядом с патрульным самолетом США над Черным морем
6
Кремль не считает перехват самолета-разведчика США неоправданным риском
7
Косачев: безвизовый режим с ЕС выбил остатки здравого смысла из Порошенко
Темы дня
Загрузка...
Реклама