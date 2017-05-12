Spiegel: следователи нашли важную улику по делу подозреваемого в теракте в Дортмунде

БЕРЛИН, 12 мая. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Немецкие следователи нашли у мужчины, предположительно устроившего взрывы у автобуса с футболистами ФК "Боруссия" в Дортмунде, новые улики, говорящие о его причастности к содеянному. Об этом сообщило издание Spiegel.

У 28-летнего Сергея В. были обнаружены заметки, частично на немецком, частично на русском языках, которые содержат обрывочные сведения о месте, где произошли взрывы, и в которых упоминается информация о радиочастотах, подходящих для дистанционного приведения в действие взрывных устройств. Там говорится, в частности, о "кустарнике", рассказал изданию источник в правоохранительных органах. Следствие исходит из того, что мужчина расположил три взрывных устройства, начиненных поражающими элементами, именно в кустах по пути предполагаемого следования автобуса "Боруссии".

По данным графологической экспертизы, заметки были сделаны собственноручно Сергеем В., отмечает издание.

Согласно версии следователей, мотивом преступления, которое правоохранительные органы изначально квалифицировали как теракт, была жажда наживы. Полиция установила, что Сергей В. перед совершением нападения купил через интернет опцион на 15 тысяч акций клуба, потратив на это €78 тысячи. В случае значительного падения стоимости акций он мог таким образом заработать до €4 млн.

Взрывы произошли 11 апреля. В результате пострадал испанский защитник дортмундского клуба Марк Бартра, у которого диагностировали перелом лучевой кости руки. По мнению прокуратуры, Сергей В. действовал в одиночку.