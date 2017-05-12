Курдистан намерен провести референдум о независимости в соответствии с конституцией Ирака

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МОСКВА, 12 мая. /ТАСС /. Иракский Курдистан планирует провести референдум о независимости на основе конституции Республики Ирак. Такое заявление сделал представитель Демократической партии Иракского Курдистана в РФ Хошави Бабакр на круглом столе "Иракский Курдистан: своевременен ли референдум о независимости?".
"Курдистан хочет провести легитимный референдум в соответствии с конституцией: чтобы были иракские наблюдатели и Ирак признал результаты плебисцита" - сказал он. "Курдистан хочет, чтобы референдум прошел с соблюдением всех законов Ирака", - добавил Бабакр.
Ранее глава Иракского Курдистана Масуд Барзани объявил о намерении провести референдум о независимости региона. В начале апреля этого года две основные курдские политические партии Ирака Демократическая партия Курдистана (ДПК) и Патриотический союз Курдистана (ПСК) поддержали проведение референдума о независимости Иракского Курдистана. Сторонам удалось прийти к соглашению по формированию совместного комитета, который определит механизм и дату проведения плебисцита, на котором определится дальнейшая судьба автономии.
Иракский Курдистан - неофициальное название Курдского автономного района (КАР), имеющего статус широкой автономии в составе Ирака. Юридически статус района закреплен в конституции Ирака (2005 г.). КАР является областью этнического расселения курдов на севере и северо-востоке Ирака в провинциях Дахук, Сулеймания и Эрбиль.