В ООН ожидают продолжения бегства жителей Мосула

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ЖЕНЕВА, 12 мая. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Управление Верховного комиссара ООН (УВКБ) ожидает продолжения бегства жителей из иракского города Мосул и готовит для них новые лагеря. Об этом заявил на брифинге в Женеве официальный представитель этого ведомства Андрей Махечич.
"Мы ожидаем более обширного оттока жителей из западной части города. Вот почему мы и наши партнеры готовим новые лагеря для приема тех, кто бежит из Мосула и отчаянно нуждается в помощи", - отметил он. Официальный представитель подчеркнул, что "по прошествии шести месяцев после начала наступления в районе Мосула УВКБ по-прежнему обеспокоено массовым перемещением людей". "Нет признаков замедления" бегства жителей из города, добавил он.
По данным иракских властей, на которые сослался на брифинге Махечич, Мосул и его окрестности с октября 2016 года вынужденно покинули более 630 тысяч человек. "Это число включает 434 тысячи человек, ставших перемещенными лицами с середины февраля, - сказал он. - В то же время 141 тысяча человек, по оценкам, с тех пор вернулись в родные места".
Как отметил Махечич, бежавшие из Мосула жители "рассказывают о безнадежных и ухудшающихся условиях", интенсивных бомбардировках и боях. Они сообщили представителям УВКБ, что в городе не работают основные службы, нет продовольствия, воды и топлива. "Некоторые семьи рассказали, что пищу они принимали только один раз в день, часто это был только хлеб или мука с водой, иногда - с добавлением томатной пасты", - сказал официальный представитель.
По словам Махечича, усилия УВКБ по оказанию помощи иракцам столкнулись с "серьезными проблемами из-за сокращающихся фондов". На настоящий момент от доноров получено лишь 18% необходимых для проведения гуманитарной операции средств ($105,1 млн из 578 млн). "Такое положение ставит под угрозу нашу способность эффективно отвечать на срочные и постоянно растущие гуманитарные потребности в этом году", - заключил он.
Наземная фаза операции по освобождению Мосула, второго по величине города Ирака, более двух лет удерживаемого террористической группировкой "Исламское государство" (запрещена в РФ), началась 17 октября прошлого года. В конце января командование объявило о возвращении полного контроля над Восточным Мосулом. 19 февраля премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади дал старт новому этапу кампании по выдворению боевиков из западных кварталов. В начале марта иракская армия перекрыла последний путь для возможного отхода боевиков - трассу между Мосулом и Талль- Афаром.