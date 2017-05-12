Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.05:
$ 57.16
€ 62.09
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В ООН ожидают продолжения бегства жителей Мосула

Международная панорама
12 мая, 12:52 UTC+3 ЖЕНЕВА /Корр. ТАСС, Константин Прибытков

По данным иракских властей, сам город и его окрестности с октября 2016 года вынужденно покинули более 630 тысяч человек

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЖЕНЕВА, 12 мая. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Управление Верховного комиссара ООН (УВКБ) ожидает продолжения бегства жителей из иракского города Мосул и готовит для них новые лагеря. Об этом заявил на брифинге в Женеве официальный представитель этого ведомства Андрей Махечич.

"Мы ожидаем более обширного оттока жителей из западной части города. Вот почему мы и наши партнеры готовим новые лагеря для приема тех, кто бежит из Мосула и отчаянно нуждается в помощи", - отметил он. Официальный представитель подчеркнул, что "по прошествии шести месяцев после начала наступления в районе Мосула УВКБ по-прежнему обеспокоено массовым перемещением людей". "Нет признаков замедления" бегства жителей из города, добавил он.

Читайте также новости по теме:
Штурм Мосула
© AP Photo/Bram Janssen

В Мосуле ликвидирован "главный снайпер" ИГ

Выжившие из Мосула: лев Симба и медведица Лула

СМИ: ИГ задействовало женщин-снайперов в западных кварталах Мосула

По данным иракских властей, на которые сослался на брифинге Махечич, Мосул и его окрестности с октября 2016 года вынужденно покинули более 630 тысяч человек. "Это число включает 434 тысячи человек, ставших перемещенными лицами с середины февраля, - сказал он. - В то же время 141 тысяча человек, по оценкам, с тех пор вернулись в родные места".

Как отметил Махечич, бежавшие из Мосула жители "рассказывают о безнадежных и ухудшающихся условиях", интенсивных бомбардировках и боях. Они сообщили представителям УВКБ, что в городе не работают основные службы, нет продовольствия, воды и топлива. "Некоторые семьи рассказали, что пищу они принимали только один раз в день, часто это был только хлеб или мука с водой, иногда - с добавлением томатной пасты", - сказал официальный представитель.

По словам Махечича, усилия УВКБ по оказанию помощи иракцам столкнулись с "серьезными проблемами из-за сокращающихся фондов". На настоящий момент от доноров получено лишь 18% необходимых для проведения гуманитарной операции средств ($105,1 млн из 578 млн). "Такое положение ставит под угрозу нашу способность эффективно отвечать на срочные и постоянно растущие гуманитарные потребности в этом году", - заключил он.

Наземная фаза операции по освобождению Мосула, второго по величине города Ирака, более двух лет удерживаемого террористической группировкой "Исламское государство" (запрещена в РФ), началась 17 октября прошлого года. В конце января командование объявило о возвращении полного контроля над Восточным Мосулом. 19 февраля премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади дал старт новому этапу кампании по выдворению боевиков из западных кварталов. В начале марта иракская армия перекрыла последний путь для возможного отхода боевиков - трассу между Мосулом и Талль- Афаром.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Штурм Мосула
Страны
Ирак
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
17 главных фото недели: лица Дня Победы, голы Путина, рукопожатие Лаврова и Трампа
Черноморский флот России
"Живая Победа": история войны в лицах
Фото
Сеул, 7 мая
4
В Сеуле прошли акция "Бессмертный полк" и праздничный концерт ко Дню Победы
Акция в память о погибших 2 мая 2014 года в Одессе, 2 мая
9
В Одессе прошла акция памяти по погибшим 2 мая 2014 года
Скупщина (парламент) Черногории во время голосования по вопросу о вступлении в НАТО
5
Не спросив мнения народа: власти Черногории приняли закон о вступлении в НАТО
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Кремль направил просьбу Навального о выдаче загранпаспорта в МВД
2
Порядок подтверждения условий страховой пенсии будет упрощен
3
Сбербанк решил проблему получения платежных карт без привязки к отделению
4
Экс-глава Внешпромбанка Маркус получила девять лет колонии за хищение 114 млрд руб.
5
СМИ: истребитель ВКС РФ пролетел рядом с патрульным самолетом США над Черным морем
6
Кремль не считает перехват самолета-разведчика США неоправданным риском
7
Косачев: безвизовый режим с ЕС выбил остатки здравого смысла из Порошенко
Темы дня
Загрузка...
Реклама