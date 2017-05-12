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Ангела Меркель встретится с Эмманюэлем Макроном 15 мая в Берлине

Международная панорама
12 мая, 13:20 UTC+3 Вячеслав Филиппов, Михаил Щербаков

Ранее Макрон заявлял, что свой первый визит в должности главы государства он планирует совершить в Берлин

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БЕРЛИН, 12 мая. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов, Михаил Щербаков/. Канцлер ФРГ Ангела Меркель пригласила избранного президента Франции Эмманюэля Макрона посетить Берлин 15 мая. Об этом заявил на брифинге в Берлине официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

"Встреча пройдет во второй половине дня, четкой программы пока нет, мы о ней своевременно сообщим", - сказал он.

Ранее Макрон заявлял, что свой первый визит в должности главы государства он планирует совершить в Берлин. Как ожидается, к присяге победивший на выборах лидер движения "Республика на марше" (прежнее название - "На марше" - прим. ТАСС) будет приведен 14 мая.

Предыдущая встреча Меркель и Макрона состоялась также в германской столице 16 марта.

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Персоны
Меркель, Ангела Макрон, Эмманюэль
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