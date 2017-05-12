СМИ: более 20 человек погибли при взрыве в Пакистане

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МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. По меньшей мере 20 человек погибли, более 30 получили ранения в результате взрыва, который прогремел ранее в пакистанском округе Мастунг (провинция Белуджистан). Об этом сообщает телеканал Geo Tv.
Ранее сообщалось о 10 погибших.
В числе пострадавших оказался заместитель председателя сената Пакистана Маулана Абдул Гафур Хайдери, кортеж которого был целью атаки. Автомобиль, в котором находился заместитель председателя, был поврежден в результате инцидента, однако ранения, полученные Хайдери, не представляют угрозы для его жизни.