СМИ: более 20 человек погибли при взрыве в Пакистане

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. По меньшей мере 20 человек погибли, более 30 получили ранения в результате взрыва, который прогремел ранее в пакистанском округе Мастунг (провинция Белуджистан). Об этом сообщает телеканал Geo Tv.

Ранее сообщалось о 10 погибших.

В числе пострадавших оказался заместитель председателя сената Пакистана Маулана Абдул Гафур Хайдери, кортеж которого был целью атаки. Автомобиль, в котором находился заместитель председателя, был поврежден в результате инцидента, однако ранения, полученные Хайдери, не представляют угрозы для его жизни.