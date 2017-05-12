СМИ: флаги России и Сирии вывесили на сирийско-турецкой границе

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Российские и сирийские флаги были вывешены в Сирии близ границы с Турцией в районе, контролируемом сирийской курдской партией "Демократический союз" (ДС). Об этом сообщило агентство Anadolu.

По его данным, флаги были размещены в нескольких точках по периметру границы в районе населенного пункта Африн (провинция Алеппо), их видно с территории Турции.

Как отмечает агентство, флаги были вывешены, чтобы обезопасить контролируемые ДС районы и не допустить ударов со стороны вооруженной сирийской оппозиции и турецкой армии.

В Турции ДС считается ответвлением Рабочей партии Курдистана, которая ведет вооруженную борьбу с властями Турции и признана в этой стране террористической организацией.