Мэй и Мун Чжэ Ин согласились с важностью давления на Пхеньян в ответ на ядерную программу

ЛОНДОН, 12 мая. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и новый президент Республики Корея Мун Чжэ Ин согласились с необходимостью применения международным сообществом ответных мер на нарушения резолюций ООН со стороны КНДР. Об этом сообщила премьерская канцелярия на Даунинг-стрит, 10.

"Сегодня утром премьер-министр позвонила южнокорейскому президенту Мун Чжэ Ину, чтобы поздравить его с недавней победой на выборах. Они согласились с тем, что Соединенное Королевство и Республика Корея останутся близкими партнерами по широкому кругу вопросов, включая торговлю, оборону и безопасность", - информировал сотрудник офиса главы британского правительства.

Он также сообщил, что во время разговора лидеры двух стран затронули не только тему развития двусторонних отношений, но и рассмотрели ситуацию, складывающуюся на Корейском полуострове. "Они договорились, что было бы важно, чтобы международное сообщество продолжало предпринимать энергичные меры в ответ на нарушения Северной Кореей резолюций Совбеза ООН и других международных обязательств", - сообщил официальный представитель премьер- министра Великобритании.

Мун Чжэ Ин одержал победу на прошедших 9 мая в Республике Корея президентских выборах, набрав 41,1% голосов избирателей. С учетом внеочередного характера плебисцита он немедленно получил все полномочия без какого-либо переходного периода. На церемонии инаугурации новый президент заявил о готовности посетить КНДР с целью нормализации двусторонних отношений.

Ситуация на Корейском полуострове обострилась в начале 2016 года, когда Пхеньян осуществил очередное ядерное испытание, позднее запустил баллистическую ракету с искусственным спутником Земли, а осенью провел второе за год ядерное испытание. Пхеньян также не прекращал ракетные пуски, которых в 2016 году было свыше 20. В начале марта в СМИ появилась информация о подготовке КНДР к шестому по счету ядерному тесту.