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Палестина убеждает Трампа не переносить посольство США в Израиле в Иерусалим

Международная панорама
12 мая, 14:22 дата обновления: 12 мая, 14:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, мая. /ТАСС

Глава палестинского МИДа Рияд аль-Малики заявил об уверенности, что президент США "не осуществит этот шаг, по крайней мере, в ближайшее время"

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МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Палестина убеждает Вашингтон не переносить посольство США в Израиле в Иерусалим и полагает, что в ближайшее время этого не произойдет. Об этом заявил глава МИД Палестины Рияд аль-Малики.

"Мы, как я говорил, прилагаем все усилия, чтобы убедить президента Трампа не переносить американское посольство в Иерусалим, - сказал он. - Он сделал целый ряд заявлений, которые дают нам определенное представление. Мы не уверены до конца, но думаем, что президент Трамп не осуществит этот шаг, по крайней мере, в ближайшее время".

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Аль-Малики отметил, что в конце мая планируется поездка Трампа на Ближний Восток. "Не думаю, что в это время будут предприняты какие-то шаги в данном направлении", - добавил дипломат.

По его словам, Палестина полагает, что возможность создания столицы Израиля в Западном Иерусалиме при одновременном создании столицы Палестины в Восточном Иерусалиме относится к более позднему этапу урегулирования ближневосточного конфликта. Так Рияд аль-Малики прокомментировал недавнее заявлении МИД РФ, в котором шла речь о будущем статусе Иерусалима.

"Мы понимаем, что это заявление имеет отношение к периоду после разрешения кризиса. Мы говорим, что столицей Палестины должен стать Восточный Иерусалим, - сказал он. - Российское руководство опирается во многом на нашу позицию, а она заключается в том, что это решение может быть достигнуто уже после разрешения палестино-израильского конфликта".

6 апреля МИД РФ выступил с заявлением относительно ситуации в палестино-израильском урегулировании. В нем подтверждалась "приверженность решениям ООН о принципах урегулирования, включая статус Восточного Иерусалима как столицы будущего палестинского государства". "Одновременно считаем необходимым заявить, что в этом контексте рассматриваем Западный Иерусалим в качестве столицы Государства Израиль", - отмечалось в заявлении российского дипведомства.

Встреча в Москве

По словам аль-Малики,  Палестина готова к проведению в Москве палестино-израильской встречи, но не видит аналогичного стремления у премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

"Мы готовы приехать в Москву и участвовать в этой трехсторонней встрече (при участии России - прим. ТАСС), - сказал министр. - К сожалению, до сих пор израильское правительство не дало подтверждения президенту (РФ Владимиру) Путину о своей готовности участвовать в подобной трехсторонней встрече".

"Все это зависит не от президента Путина, не от президента (Палестины Махмуда) Аббаса, поскольку и Путин, и Аббас согласны на это (проведение встречи - прим. ТАСС). Однако проблема в позиции Биньямина Нетаньяху, который до сих пор не выразил своего согласия, и кажется, что это желание и не появится в ближайшей перспективе", - убежден аль-Малики.

Он отметил, что Махмуд Аббас в ходе состоявшегося 11 мая визита в Сочи "подтвердил, что палестинская сторона опирается и надеется на помощь РФ в достижении мирного решения палестино-израильского конфликта".

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Персоны
Трамп, Дональд
Темы
Палестино-израильский конфликт
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