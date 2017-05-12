Источник: над Черным морем обнаружен тяжелый беспилотник США

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Российские средства контроля засекли в небе над Черным морем американский тяжелый разведывательный беспилотник RQ-4 Global Hawk, сообщил ТАСС военно-дипломатический источник.

"Сегодня российскими средствами контроля над акваторией Черного моря был обнаружен уже не самолет патрульной авиации ВМС США Podiedon, а американский стратегический разведчик Global Hawk, летевший на большой высоте в сторону российской границы", - сказал собеседник агентства

Источник не уточнил, как часто американские беспилотники совершают такие полеты, отметив лишь, что "они делают это регулярно".

ТАСС не располагает официальным подтверждением данной информации.

Ранее, 9 мая, над Черным морем истребителем ВКС России Су-30 был перехвачен американский разведывательный самолет P8A Poseidon, направлявшийся к границе РФ. В результате действий российского летчика американский пилот сменил курс и удалился.

Global Hawk - американский стратегический беспилотник. Его взлетная масса достигает 15 т, а размах крыла - почти 40 м. По данным производителя - компании "Нортроп Грумман" - беспилотник может барражировать в течение 30 часов на большой высоте с полезной нагрузкой более 1300 кг. На борту аппарата находится камера высокого разрешения, инфракрасный сенсор, и радар для отслеживания движущихся объектов.