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МИД Турции: договоренности в Астане дали импульс к политическому урегулированию в Сирии

Международная панорама
12 мая, 14:58 UTC+3 АНКАРА /Корр. ТАСС, Кирилл Жаров

Представитель ведомства Хюсейин Мюфтюоглу также опроверг информацию об отправке в Сирию турецких военных

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АНКАРА, 12 мая. /Корр. ТАСС Кирилл Жаров/. Меморандум о "зонах деэскалации", подписанный в Астане, поможет продвинуться в процессе политического урегулирования в Сирии. Об этом заявил журналистам официальный представитель МИД Турции Хюсейин Мюфтюоглу.

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© EPA/CHRIS RATCLIFFE/POOL

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"Все страны, участвующие в поиске решения конфликта в Сирии, согласны с необходимостью именно политического решения. Но для этого важно сначала добиться прекращения огня на всей территории страны. В Астане был придан важный импульс к политическому урегулированию в Сирии", - сказал он.

"Будут созданы рабочие группы для обеспечения условий деэскалации и разграничения этих зон. Они должны быть сформированы в течение двух недель с момента подписания соглашения в Астане. 6 мая договоренности вступили в силу, и эти зоны в соответствии с текстом соглашения, сначала создаются на шесть месяцев", - сказал он.

Комментируя вопрос о том, почему в состав этих "зон деэскалации" не был включен приграничный с Турцией регион между городами Аазаз и Джараблус, Мюфтюоглу ответил, что "для этого нет необходимости". "Факт в том, что в указанных в астанинском меморандуме регионах идут бои между оппозицией и правительственными войсками. Так что основная цель соглашения - остановить эти столкновения, а в регионе Аазаз-Джараблус таких конфликтов нет, и нет необходимости включать регион в эти зоны", - указал он.

Представитель ведомства также отметил, что появившиеся ранее в местной прессе некоторые сообщения о якобы направленных в Сирию турецких военных не соответствуют действительности.

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Темы
Кризис в Сирии Переговоры по Сирии в Астане Создание зон деэскалации в Сирии
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