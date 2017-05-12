СМИ: ИГ взяла на себя ответственность за взрыв в Пакистане

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МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за взрыв, который произошел в Пакистане. Об этом сообщило агентство Reuters.
Инцидент произошел в округе Мастунг (провинция Белуджистан). По последним данным, его жертвами стали 25 человек, еще 35 получили ранения. В числе пострадавших оказался заместитель председателя Сената Пакистана Маулана Абдул Гафур Хайдери, кортеж которого был целью атаки.
Автомобиль, в котором находился заместитель председателя, был поврежден в результате инцидента, однако ранения, полученные Хайдери, не представляют угрозы для его жизни.