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СМИ: ИГ взяла на себя ответственность за взрыв в Пакистане

Международная панорама
12 мая, 15:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, мая. /ТАСС

По последним данным, его жертвами стали 25 человек, еще 35 получили ранения

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МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за взрыв, который произошел в Пакистане. Об этом сообщило агентство Reuters.

Инцидент произошел в округе Мастунг (провинция Белуджистан). По последним данным, его жертвами стали 25 человек, еще 35 получили ранения. В числе пострадавших оказался заместитель председателя Сената Пакистана Маулана Абдул Гафур Хайдери, кортеж которого был целью атаки.

Автомобиль, в котором находился заместитель председателя, был поврежден в результате инцидента, однако ранения, полученные Хайдери, не представляют угрозы для его жизни.

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