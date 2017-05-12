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Сирийцы впервые обогнали финнов по числу иммигрантов в Швеции

Международная панорама
12 мая, 15:51 UTC+3 СТОКГОЛЬМ ТАСС Ирина, Дергачева

Статистика включает данные только об официально прописанных в стране иммигрантах, не считая подавших заявление о предоставлении убежища

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СТОКГОЛЬМ, 12 мая. /Корр. ТАСС Ирина Дергачева /. Финны составляли в Швеции самую большую группу иммигрантов со времен Второй мировой войны, однако их обошли сирийцы. Об этом со ссылкой на данные Центрального статистического бюро (ЦСБ) сообщает газета Svenska Dagbladet.

"Сирийцы вышли вперед. Это историческое событие", - отмечает сотрудник ЦСБ Томас Юханссон.

По его словам, на март этого года число проживающих в Швеции иностранцев сирийского происхождения составило 158 тыс. человек, в то время как финнов насчитывалось 153 тыс. При этом подавшие заявление о предоставлении убежища в статистику не входят - только официально прописанные в стране.

Очевидной причиной эксперты называют войну в Сирии. "За последние несколько лет приехало очень много сирийцев. В прошлом году здесь обосновались свыше 50 тыс. человек", - говорит Юханссон.

Между тем шведских финнов становится все меньше, поскольку большинство переехали в Швецию в качестве трудовых мигрантов еще до 80-х годов. На сегодняшний день примерно 18% шведских подданных - практически каждый пятый - имеют иностранное происхождение.

Кроме сирийцев и финнов, наиболее крупные этнические группы составляют иракцы (136,4 тыс.), поляки (89,3 тыс.) и иранцы (71,3 тыс.). Выходцев из бывшей Югославии насчитывается около 170 тыс. человек.

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