Reuters: в Кот-д'Ивуаре вновь вспыхнул бунт военных

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МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Совет национальной безопасности Кот-д'Ивуара во главе с президентом страны Алассаном Уаттарой провел экстренное заседание в связи с бунтом военнослужащих, который вновь вспыхнул минувшей ночью в нескольких городах страны. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в министерстве обороны.
Взбунтовавшиеся солдаты требуют выплаты им премий. В нескольких городах Кот-д'Ивуара они покинули казармы, бродят по улицам с оружием в руках и стреляют в воздух.
Волнения начались вскоре после того, как президент страны объявил по телевидению, что мятежные солдаты согласились прекратить свои акции протеста.
Волнения среди солдат, вызванные спорами с властями вокруг выплаты денежного довольствия, периодически вспыхивают в Кот-д'Ивуаре с начала этого года. Власти страны и ООН в прошлые месяцы неоднократно заявляли о прекращении бунта военных, однако он вновь возникал с новой силой.