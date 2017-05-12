Трамп вновь возмутился "охотой на ведьм" вокруг приписываемых ему связей с РФ

ВАШИНГТОН, 12 мая. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Президент США Дональд Трамп задался вопросом, когда в стране прекратится истерия вокруг приписываемых его команде связей с Россией. Сообщение на этот счет американский лидер опубликовал в своем Twitter.

When James Clapper himself, and virtually everyone else with knowledge of the witch hunt, says there is no collusion, when does it end? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 мая 2017 г.

"Когда (бывший директор нацразведки США) Джеймс Клэппер и буквально все вокруг, знающие об "охоте на ведьм", признаются, что никаких связей нет? Когда это закончится?", - написал глава государства.

Оппозиционная Демократическая партия США и близкие к ней американские СМИ упорно стараются раздувать скандал вокруг приписываемого России вмешательства в предвыборные процессы в США на стороне Дональда Трампа. И сам Трамп, и Россия решительно отвергают это. Трамп подчеркивает, что расследовать необходимо прежде всего незаконные утечки информации из силовых структур США.