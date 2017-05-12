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Трамп вновь возмутился "охотой на ведьм" вокруг приписываемых ему связей с РФ

Международная панорама
12 мая, 16:15 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Борис Макаров

Оппозиционная Демократическая партия США и близкие к ней американские СМИ упорно стараются раздувать скандал вокруг приписываемого России вмешательства в предвыборные процессы в США

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ВАШИНГТОН, 12 мая. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Президент США Дональд Трамп задался вопросом, когда в стране прекратится истерия вокруг приписываемых его команде связей с Россией. Сообщение на этот счет американский лидер опубликовал в своем Twitter.

"Когда (бывший директор нацразведки США) Джеймс Клэппер и буквально все вокруг, знающие об "охоте на ведьм", признаются, что никаких связей нет? Когда это закончится?", - написал глава государства.

Оппозиционная Демократическая партия США и близкие к ней американские СМИ упорно стараются раздувать скандал вокруг приписываемого России вмешательства в предвыборные процессы в США на стороне Дональда Трампа. И сам Трамп, и Россия решительно отвергают это. Трамп подчеркивает, что расследовать необходимо прежде всего незаконные утечки информации из силовых структур США.

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